Серия А. Наполи - Лацио 0:1. Сарри переигрывает Спаллетти и Наполи

Серия А. 25-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лацио" 0:1

Гол: Весино 67

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Оливера (Зедадка 90+2), Лоботка (Симеоне 82), Ангисса (Элмас 71), Зелински (Ндомбеле 82), Лосано (Политано 71), Осимхен, Кварацхелия

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди 88), Фелипе Андерсон (Педро 59), Иммобиле, Дзакканьи (Канчелльери 82)

Предупреждения: Осимхен 63, Элмас 89 - Патрик 21, Марушич 90+3

Главный арбитр: Лука Пайретто

Когда-то это должно было случиться. "Наполи" должен был потерять очки, даже проиграть. Немного странно, что случилось как раз после серии блестящих результатов, пяти легких побед во всех турнирах без пропущенных. Возможно, они и усыпили. Немного странно, что против Маурицио Сарри, проигравшего неаполитанцам пять матчей после ухода из клуба и выигравшего в карьере у Лучано Спаллетти лишь один матч из восьми. Но в целом почему бы нет?

Осложняли позиции четвертой команды лиги ее кадровые проблемы. Центральный защитник Казале был дисквалифицирован, другие двое - Патрик и Романьоли - не совсем здоровы. Не совсем здоровы и Милинкович-Савич, Марушич и Дзакканьи. Педро и вовсе играл с переломанными носом и пальцем на руке. Тем значительнее ее успех на выезде против первой команды Серии А. Здоровья для борьбы "Лацио" точно хватило.

Наверное, немало смотревших матч скажут, что "Лацио" выставил "автобус". 35:65 по владению мячом и 5:14 по ударам по воротам подтверждают такое заявление. Но я с ним не согласен. Да, "орлы" большую часть матча оборонялись, но делали это уверенно, четко, взвешенно. Вовремя снижали давление боданием в центре поля и даже переходом на половину поля соперника. Позволили лидеру лиги очень мало. Так что их выступление соответствует результату.

Первый тайм начался штрафным ударом Луиса Альберто с фланга, прошедшим вратаря. Остался лишь Ди Лоренцо, головой вытащивший с линии ворот. Далее доминировал "Наполи", но ничего не мог создать. Спаллетти кричал со скамьи запасных весь первый тайм. Как сообщают итальянские СМИ, требовал быстрее переводить мяч из зоны в зону, с фланга на фланг. Не получалось. Все было очень четко перекрыто. В принципе, такой была ситуация в течение всего матча.

На 67-ой минуте "Лацио" пошел в атаку, навесил, Кварацхелия выбил головой недалеко, и Весино забил классным ударом низом издали. Матиас ныне не игрок стартового состава, но Сарри перед матчем отметил его ярость и усердие на тренировках, потому и выбрал его. И не прогадал. "Наполи" пытался ответить давлением, но создал лишь один двойной момент. Осимхен головой замкнул в стойку, Ким добивал, и там уже на инстинкте спас Проведель.

В начале добавленного времени (финальный штурм "Наполи" не позволили устроить) Милинкович-Савич пробил штрафной в стойку.

Первая победа "Лацио" в Неаполе после шести поражений подряд. В том числе после 0:4 в предыдущем сезоне. Сарри перед матчем жестко призывал игроков не ехать как на заклание, а дать бой. Они услыхали, дали и победили. Еще и продлили серию матчей без пропущенных во всех турнирах до пяти. А "Наполи" проиграл после восьми побед в лиге подряд, после 14-ти матчей Серии А без поражений в Неаполе. Ничего страшного, но нужно собраться.