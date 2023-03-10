Серия А. Коваленко зарабатывает победный пенальти над Интером

Серия А. 26-ой тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Интер" 2:1

Голы: Мальдини 55, Нзола 87 (пен.) - Лукаку 83 (пен.)

Нереализованный пенальти: Лаутаро Мартинес 14 (вратарь)

"Специя": Драговски, Николау, Кальдара, Ампаду, Амиан, Журковски (Экдаль 46), Бурабия, Агудело (Коваленко 71), Гьяси (Феррер 81), Шомуродов (Мальдини 46, Висневски 89), Нзола

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Думфриз 66), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Карбони 83), Брозович, Барелла (Чалханоглу 66), Мхитарян (Джеко 66), Гозенс (Димарко 66), Лаутаро Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Гьяси 6, Кальдара 12, Николау 71

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Можно вечно смотреть на три вещи - как горит огонь, как течет вода и как "Интер" страдает в гостях. Дома в последних 14-ти матчах он добыл 13 побед, в гостях в последних 16-ти - шесть. После поражения в Болонье функционеры клуба устроили беседу с главным тренером Симоне Индзаги. Следующий матч дома против "Лечче" был уверенно выигран. Но затем, вновь за пределами "Сан Сиро", против команды, борющейся против вылета, последовало еще одно поражение.

"Интер" вовсе не играл плохо. Давил, доминировал. Выиграл по ударам по воротам со счетом 28:4, по владению мячом со счетом 69:31. Вместе с тем, действовал сумбурно, неорганизованно, не очень докучал вратарю соперника Драговски. Выдал слишком много бесполезных ударов. Возможно, увлекся мыслями о матче против "Порту" в Лиге Чемпионов. Все претензии к нему. Особенно - если учитывать его проблемы в гостях. Нужно было отнестись серьезнее.

Возможно, забитый ранний пенальти изменил бы игру. Д"Амброзио тянулся к мячу в штрафной, Кальдара подкатывался и, похоже, все же попал в него. Но Лаутаро Мартинес не реализовал свой четвертый пенальти из последних восьми. Удар был не очень сложным для Драговски. А попытки Мхитаряна, Лаутаро шли либо мимо, либо удобно для вратаря. Прорыв Агудело справа и удар с острого угла в перекладину выглядел более опасным.

В начале второго тайма на фоне давления гостей хозяева сумели открыть счет. Длинный пас вратаря нашел Нзолу, тот прикрыл корпусом, выложил чуть назад Мальдини, а Даниэль аккуратно положил в угол. На это "Интер" ответил разве что неточными ударами Брозовича и Чалханоглу. Идей у него не возникало. Пока глухой запасной в большей части сезона Феррер не заметил Думфриза и выбил его, а не мяч.

Тем не менее, "Специя" этот матч выиграла. Коваленко получил наибольшее количество минут в матче за 43 дня. Не был заметен, лишь помогал отбиваться от "Интера". Отдал всего лишь шесть передач. Но в итоге поучаствовал в решающем голе. Навес, он принимает на грудь, Думфриз врезается в него, украинец падает. И Нзола реализует пенальти.

"Интер" проигрывает второй гостевой матч подряд и по итогам тура может потерять место в Топ-4. Если продолжит добывать такие результаты за пределами "Сан Сиро" - ничего не добьется. А "Специя" именно сейчас прервала серию из восьми матчей без побед на всех полях во всех турнирах и опережает 18-ое место на шесть очков. Новый главный тренер Леонардо Семпличи начал с двух ничьих и победы. Весьма прилично.