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Стали известны сроки восстановления Погба

Италия
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Француз снова пропустит матчи сборной

Стали известны сроки восстановления Погба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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У полузащитника "Ювентуса" Поля Погба диагностирован незначительный разрыв приводящей мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Согласно данным журналиста Николо Скира, француз выбыл из строя на три недели. Это значит, что он точно пропустит ответный матч против "Фрайбурга" в 1/8 Лиге Европы и дерби Италии с "Интером".

Кроме того, Поль не сможет принять участия в двух матчах сборной Франции в рамках отбора на Евро-2024 - против Нидерландов и Ирландии (24 и 27 марта соответственно).

Напомним, в этом сезоне Погба провел за "Ювентус" только два матча. На предсезонных сборах хавбек получил повреждение мениска, после которого долго восстанавливался. Суммарно он отыграл 35 минут.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
Nico Schira

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