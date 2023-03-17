  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. С Коваленко в запасе. Сассуоло - Специя: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Коваленко в запасе. Сассуоло - Специя: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

Италия
(1 голосов)

Украинец в запасе

С Коваленко в запасе. Сассуоло - Специя: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

фото из свободных источников

Новина українською

27-тур итальянской Серии А открывается матчем пятницы, в котором "Сассуоло" принимает "Специю".

Хозяева расположились в середине таблицы, а вот гости борются за выживание. Так что, матч ожидается интересный.

Также в запасе Специи на матч украинец Виктор Коваленко.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии. 27-й тур

17 марта. Начало в 19:30

"Сассуоло" - "Специя"

Трансляция – MEGOGO

По теме
yellow-arrow
Коваленко остался в запасе Специи на матч Серии А против Сассуоло
yellow-arrow
Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
yellow-arrow
Директор Ювентуса: Прочитал много заголовков. Мы не планируем продавать Погба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сассуоло Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде