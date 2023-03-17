С Коваленко в запасе. Сассуоло - Специя: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча

27-тур итальянской Серии А открывается матчем пятницы, в котором "Сассуоло" принимает "Специю".

Хозяева расположились в середине таблицы, а вот гости борются за выживание. Так что, матч ожидается интересный.

Также в запасе Специи на матч украинец Виктор Коваленко.

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Чемпионат Италии. 27-й тур

17 марта. Начало в 19:30

"Сассуоло" - "Специя"

Трансляция – MEGOGO