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С Коваленко в запасе. Сассуоло - Специя: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча
Украинец в запасе
фото из свободных источников
27-тур итальянской Серии А открывается матчем пятницы, в котором "Сассуоло" принимает "Специю".
Хозяева расположились в середине таблицы, а вот гости борются за выживание. Так что, матч ожидается интересный.
Также в запасе Специи на матч украинец Виктор Коваленко.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Италии. 27-й тур
17 марта. Начало в 19:30
"Сассуоло" - "Специя"
Трансляция – MEGOGO
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