Лацио - Рома 1:0. Сарри побеждает Моуриньо. Видео обзор матча

В рамках 27-го тура Итальянской Серии А "Лацио" минимально обыграл "Рому". Победу "орлам" в римском дерби принес гол Дзакканьи на 65-й минуте встречи. После этого матча подопечные Маурицио Сарри занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, команда Жозе Моуриньо расположилась на 5-й позиции.

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 1:0

Гол: Дзакканьи 65