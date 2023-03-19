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Лацио - Рома 1:0. Сарри побеждает Моуриньо. Видео обзор матча

Италия
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"Орлы" сильнее в римском дерби

Лацио - Рома 1:0. Сарри побеждает Моуриньо. Видео обзор матча

Twitter S.S.Lazio

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В рамках 27-го тура Итальянской Серии А "Лацио" минимально обыграл "Рому". Победу "орлам" в римском дерби принес гол Дзакканьи на 65-й минуте встречи. После этого матча подопечные Маурицио Сарри занимают второе место в турнирной таблице. В свою очередь, команда Жозе Моуриньо расположилась на 5-й позиции.

Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Рома" 1:0

Гол: Дзакканьи 65

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В статье: Лацио (Рим) Рома (Рим)
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