Буффон: Опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Уровень футбола, который я видел в ПСЖ, я больше никогда в жизни не увижу

Джанлуиджи Буффон дал интервью, в котором признался, что уход из "ПСЖ" – самая большая ошибка в его карьере. Итальянский голкипер провел в Париже год.

Напомним, что Джанлуиджи ушел в "ПСЖ" летом 2018-го и вернулся в "Ювентус" через год. Оба перехода состоялись в качестве свободного агента.

"Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Я должен сказать, что уход был, вероятно, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему (я ушел)? Они сказали мне: "Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Ареоля будет играть". Я думал, что это несправедливо. Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.

Лучшим опытом в моей жизни был "ПСЖ". Через два месяца (после перехода) я чувствовал себя в центре мира, я говорил по-французски, я разговаривал с людьми на улице. Когда у меня был выходной, я вызывал Uber и сам ехал в музей. Помимо моего статуса профессионального игрока самого высокого уровня, я чувствовал себя удовлетворенным человеком, это был самый прекрасный опыт. Даже сегодня мои дети спрашивают меня, почему мы уехали из Парижа.

Уровень футбола, который я видел в "ПСЖ", я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других...

Я сказал об этом своей жене, своему агенту. Мы все испортили. У них ("Манчестер Юнайтед" в ЛЧ-2019) приехали играть дети. Были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молоды. Мы все испортили на психологическом уровне. Это, наверное, самое большое сожаление в моей карьере. Мы были очень сильными, мега-командой", – сказал Буффон.

Сейчас Джанлуиджи выступает в "Парме" в Серии Б. Команда занимает 9-е место.