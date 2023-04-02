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Серия А. Середняки не способны продолжить после больших побед - 0:3 Удинезе после Милана
"Болонья" уже это проходила и лишь сейчас вернулась
Football Italia
Серия А. 28-й тур
Болонья. "Ренато Даль"Ара"
"Болонья" - "Удинезе" 3:0
Голы: Пош 3, Моро 12, Барроу 49
"Болонья": Барди, Пош (Де Сильвестри 70), Сумаро, Лукуми, Кирьякопулос, Фергюсон (Домингес 58), Моро (Медель 70), Схутен, Эбишер (Орсолини 58), Сансоне, Барроу (Сориано 59)
"Удинезе": Сильвестри, Эхизибе, Бийол, Зеегелаар, Эбоселе (Несторовски 46), Самарджич (Арслан 74), Ловрич (Абанква 86), Перейра, Удоджи (Мазина 74), Товен (Пафунди 74), Бету
Предупреждения: Лукуми 45+1 - Бийол 8
Прорыв "Ювентуса" с 21-им очком из 24-ех возможных несколько остудил другие команды, уже вроде бы начавшие мечтать о седьмом месте и Еврокубках. Тем более, что стабильность остальные претенденты никак не могут найти. Особенно - после больших побед. После 1:0 над "Интером" "Болонья" не выиграла три матча подряд и лишь сегодня проснулась, "Удинезе" перед перерывом на матчи сборных уверенно победил "Милан", но сегодня заснул.
Игру сделало мощное начало хозяев. Пош решил пробить метров с 35-ти, мяч закрутился и удивил Сильвестри. Так австриец стал первым защитником в лигах Топ-5 с четырьмя голами в 2023-ем году. Вскоре Моро прорвался из центра поля и пробил низом с линии штрафной. Далее "Болонья" отошла в оборону и завершила первый тайм с 3:11 по ударам по воротам. Но не пропустила. Пош вытащил удар головой Зеегелаара с линии ворот, и не более того.
Второй тайм Схутен начал пасом вразрез, Кирьякопулос отдал Моро, а тот оставил Барроу. Муса к двум ассистам в первом тайме добавил гол. После чего "Болонья" уже сыграла ответственнее, чем до перерыва. Не уходила в оборону, а устроила вязкую игру в центре поля.
Теперь подопечные Тьяго Мотты в Топ-10, а подопечные Андреа Соттила рискуют оттуда вылететь.
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