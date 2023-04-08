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Директор Милана подтвердил, что Жиру подпишет новый контракт с клубом
Как минимум следующий сезон француз проведет в Италии.
Getty Images / Global Images Ukraine
36-летний нападающий "Милана" Оливье Жиру скоро подпишет новое соглашение с "россонери". Об этом рассказал футбольный директор клуба Фредерик Массаро.
"Я могу подтвердить, что Оливье Жиру в скором времени подпишет новое соглашение – это точно произойдет", - заверил функционер.
Текущий контракт действует до конца июня 2023 года. Новое соглашение продлят еще на один год.
Жира находится в “Милане” с июля 2021-го года. Тогда "россонеры" заплатили "Челси" за переход нападающего 2,85 млн евро.
За период своих выступлений в Италии Жиру провел 74 матча, отличившихся 26 голами и 10 ассистами. Также в прошлом сезоне Оливье вместе с Миланом завоевал чемпионский титул Серии А.
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