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Директор Милана подтвердил, что Жиру подпишет новый контракт с клубом

Италия
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Как минимум следующий сезон француз проведет в Италии.

Директор Милана подтвердил, что Жиру подпишет новый контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

36-летний нападающий "Милана" Оливье Жиру скоро подпишет новое соглашение с "россонери". Об этом рассказал футбольный директор клуба Фредерик Массаро.

"Я могу подтвердить, что Оливье Жиру в скором времени подпишет новое соглашение – это точно произойдет", - заверил функционер.

Текущий контракт действует до конца июня 2023 года. Новое соглашение продлят еще на один год.

Жира находится в “Милане” с июля 2021-го года. Тогда "россонеры" заплатили "Челси" за переход нападающего 2,85 млн евро.

За период своих выступлений в Италии Жиру провел 74 матча, отличившихся 26 голами и 10 ассистами. Также в прошлом сезоне Оливье вместе с Миланом завоевал чемпионский титул Серии А.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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Источник:
Fabrizio Romano

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