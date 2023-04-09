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Осимхен: Благодарен Гаттузо, но со Спаллетти я прогрессировал больше

Италия
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Игрок рад своему профессиональному росту

Осимхен: Благодарен Гаттузо, но со Спаллетти я прогрессировал больше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен рассказал о своей работе под руководством итальянских специалистов Дженнаро Гаттузо и Лучано Спаллетти.

"Я многим обязан Дженнаро Гаттузо, потому что он работал над моей мотивацией и повышением самооценки, но со Спаллетти я прогрессировал быстрее благодаря работе, проделанной за последние месяцы.

Спаллетти всегда просил меня быть "динамитом" в обороне соперника. Была дана оценка моему бегу, дистанциям, на которых я должен держаться от защитников соперника, и тому, как я должен реагировать на передачи от партнёров.

Есть пять метров, которые я могу преодолеть быстрее остальных, и я должен использовать это пространство", – сказал Осимхен.

24-летний нигерийский футболист за последние несколько сезонов стал одним из лучших нападающих Европы, забив 21 гол и отдав пять результативных передач в 23 матчах Серии А.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
France Football

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