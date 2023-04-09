Осимхен: Благодарен Гаттузо, но со Спаллетти я прогрессировал больше

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен рассказал о своей работе под руководством итальянских специалистов Дженнаро Гаттузо и Лучано Спаллетти.

"Я многим обязан Дженнаро Гаттузо, потому что он работал над моей мотивацией и повышением самооценки, но со Спаллетти я прогрессировал быстрее благодаря работе, проделанной за последние месяцы.

Спаллетти всегда просил меня быть "динамитом" в обороне соперника. Была дана оценка моему бегу, дистанциям, на которых я должен держаться от защитников соперника, и тому, как я должен реагировать на передачи от партнёров.

Есть пять метров, которые я могу преодолеть быстрее остальных, и я должен использовать это пространство", – сказал Осимхен.