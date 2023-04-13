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Специя - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Специя - Лацио: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2023 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Очень важный матч для "Лацио". Собственно, для римлян теперь все такие, ведь продолжается их борьба за зону Лиги чемпионов. Преимущество "орлов" над конкурентами в том, что "Лацио" уже вылетел из еврокубков, в то время как другие озабочены борьбой в Европе.
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У "Специи" свои задачи. Команда Виктора Коваленко работает над тем, чтобы не вылететь. Кстати, сыграет ли против "Лацио" украинец? Узнаем в пятницу, 14-го апреля, в 22:00.
Текстовую онлайн трансляцию матча обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляцию матча "Специя" – "Лацио" можно будет просмотреть на видеосервисе MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор серии А в Украине.
В других странах матч "Специя" – "Лацио" покажут:
- Канада – fuboTV Canada;
- Хорватия – Arena Sport 4 Croatia;
- Чехия – Nova Sport 4;
- Франция – beIN SPORTS CONNECT;
- Польша – Eleven Sports 2 Poland.
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