Специя - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Очень важный матч для "Лацио". Собственно, для римлян теперь все такие, ведь продолжается их борьба за зону Лиги чемпионов. Преимущество "орлов" над конкурентами в том, что "Лацио" уже вылетел из еврокубков, в то время как другие озабочены борьбой в Европе.

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У "Специи" свои задачи. Команда Виктора Коваленко работает над тем, чтобы не вылететь. Кстати, сыграет ли против "Лацио" украинец? Узнаем в пятницу, 14-го апреля, в 22:00.

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