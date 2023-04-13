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Специя - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Специя - Лацио: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2023 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Специя - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

UA-Футбол
Новина українською

Очень важный матч для "Лацио". Собственно, для римлян теперь все такие, ведь продолжается их борьба за зону Лиги чемпионов. Преимущество "орлов" над конкурентами в том, что "Лацио" уже вылетел из еврокубков, в то время как другие озабочены борьбой в Европе.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Специи" свои задачи. Команда Виктора Коваленко работает над тем, чтобы не вылететь. Кстати, сыграет ли против "Лацио" украинец? Узнаем в пятницу, 14-го апреля, в 22:00.

Текстовую онлайн трансляцию матча обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляцию матча "Специя" – "Лацио" можно будет просмотреть на видеосервисе MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор серии А в Украине.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Спеція - Лація
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В других странах матч "Специя" – "Лацио" покажут:

  • Канада – fuboTV Canada;
  • Хорватия – Arena Sport 4 Croatia;
  • Чехия – Nova Sport 4;
  • Франция – beIN SPORTS CONNECT;
  • Польша – Eleven Sports 2 Poland.
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В статье: Лацио (Рим) Специя
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