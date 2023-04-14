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Иммобиле забил 10 голов в 7-м сезоне подряд за Лацио. Он третий в 3-х очковую историю Серии А, кто делал это за один клуб
Стабильность
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Капитан "Лацио" Чиро Иммобиле реализовал пенальти в матче против "Удинезе". Этот гол стал 10-м в Серии А для 33-летнего нападающего.
Он забивает минимум 10 мячей за "Лацио" уже в 7-м сезоне подряд. Кроме него добиться такой статистики с одним клубом удавалось только Франческо Тотти и Антонио Ди Натале. Оба форварда забивали в 9-ти сезонах к ряду.
Иммобиле пропустил 13 матчей из-за разнообразных травм в этом сезоне.
В этой кампании он выходил на поле 29 раз, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
Иммобиле в клубе с 2016-го, когда он перешел из "Севильи" за 9,5 миллионов евро. За 7 лет в клубе он сыграл 288 матчей, забил 193 гола и отдал 51 голевой пас.
7 - Ciro Immobile is only the third Serie A player in three points for a win era to score at least 10 top-flight goals in at least seven consecutive seasons with the same team, after Francesco Totti (9) and Antonio Di Natale (9). Custom.#SpeziaLazio pic.twitter.com/2jihGOw1xz— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 14, 2023
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