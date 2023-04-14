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Иммобиле забил 10 голов в 7-м сезоне подряд за Лацио. Он третий в 3-х очковую историю Серии А, кто делал это за один клуб

Италия
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Иммобиле забил 10 голов в 7-м сезоне подряд за Лацио. Он третий в 3-х очковую историю Серии А, кто делал это за один клуб

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

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Капитан "Лацио" Чиро Иммобиле реализовал пенальти в матче против "Удинезе". Этот гол стал 10-м в Серии А для 33-летнего нападающего.

Он забивает минимум 10 мячей за "Лацио" уже в 7-м сезоне подряд. Кроме него добиться такой статистики с одним клубом удавалось только Франческо Тотти и Антонио Ди Натале. Оба форварда забивали в 9-ти сезонах к ряду.

Иммобиле пропустил 13 матчей из-за разнообразных травм в этом сезоне.

В этой кампании он выходил на поле 29 раз, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Иммобиле в клубе с 2016-го, когда он перешел из "Севильи" за 9,5 миллионов евро. За 7 лет в клубе он сыграл 288 матчей, забил 193 гола и отдал 51 голевой пас.

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В статье: Франческо Тотти Антонио Ди Натале Чиро Иммобиле Лацио (Рим)
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