Серия А. Ювентус уступает Сассуолo

Серия А. 30-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Ювентус" 1:0

Гол: Дефрель 64

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич, Руан (Д. Феррари 90), Рожерио, Фраттези, Лопес, Энрике (Харруи 71), Байрами (Зортеа 77), Пинамонти (Дефрель 46), Лорьенте (Сейде 77)

"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Бремер, Барбьери (Куадрадо 57), Паредес (Погба 83), Фаджоли (Миретти 66), Рабио, Костич (Кьеза 66), Милик (Ди Мария 57), Влахович

Предупреждениe: Кьеза 90+5

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Следующая неделя может стать судьбоносной для "Ювентуса". 19-го апреля состоится рассмотрение его апелляции на снятие 15-ти очков, 20-го он сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы в Лиссабоне против "Спортинга", 23-го примет "Наполи". Сразу после этого также судьбоносный матч - ответный в полуфинале Кубка против "Интера". Встреча с "Сассуоло" между двумя матчами против "Спортинга" потерялась, забылась. Что и было заметно.

Массимилиано Аллегри сегодня предоставил дебют в лиге в карьере 20-летнему Томмазо Барбьери, выпустил в стартовом составе опального и крайне разочаровывающего Леандро Паредеса, несвойственно для себя решил выставить тандем типичных "девяток" - Милика и Влаховича. Все эти эксперименты вышли ему боком.

В первом тайме обе команды потерялись, забылись. Коммент в соцсетях якобы от имени "Ювентуса" "как, это была не предматчевая разминка?" весьма точно отражал события на поле. Игроки вроде бы бегали, что-то пытались. Но не вышло ни одного удара в створ ворот, лишь восемь ударов по воротам. Можно лишь отметить, что статистически "Юве" владел мячом больше, но "Сассуоло" находился у его ворот гораздо чаще. Впрочем, без толку.

Второй тайм наконец-то начался живо, давлением. "Сассуоло". Перин отбил удар Лопеса издали с отскоком от газона, отбил и сложный удар головой Дефреля сверху вниз. Проникающий пас справа не задел никого и катился в ворота, пока Гатти не выбил его в подкате с линии. На следующем угловом мяч срикошетил от Гатти в каркас его ворот. Тут же еще один угловой, мяч отскакивает от Фаджоли, Дефрель разворачивается и низом забивает.

50-ый гол француза в карьере в Серии А.

"Ювентус" произвел замены. Начал давить, создал два момента. Рабио замкнул угловой головой, Ди Мария замыкал прострел Кьезы метров с восьми. Но аргентинец не попал, а удар француза блестяще вытащил Консильи. Консильи, после чудовищной ошибки на 95-ой минуте предыдущего матча против "Вероны" подвергшийся уничижительной критике и даже угрозам и обвинениям в сдаче матча в соцсетях.

"Сассуоло" также произвел свои замены. Практически выпустил второго правого защитника. Они помогли остановить давление, успокоили игру. Даже были организованы несколько контратак. Не хватило последнего паса.

"Ювентус" начал отличный бег в январе. 11 побед, ничья и поражение в 13-ти матчах во всех турнирах. Но уже 11-ая победа, первого апреля дома над "Вероной", была крайне сложной и некрасивой. Затем он проиграл "Лацио" в лиге, упустил победу над "Интером" в Кубке, совершенно незаслуженно переиграл "Спортинг". И вот это, заслуженное поражение. А мог бы уже быть в трех очках от четвертого места. Даже без 15-ти очков.

"Сассуоло" же подтвердил реноме грозы грандов. В этом году он уже победил "Милан", "Аталанту", "Рому" и теперь "Ювентус". Последнего дома победил впервые с 2015-го года, не пропустил от него дома впервые с того же матча. Если бы играл так и против более скромных команд - был бы уже в Топ-4.