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Серия А. Фиорентина и Аталанта не воспользовались шансом
Ничья во Флоренции
ANSA
Серия А. 30-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Аталанта" 1:1
Голы: Кабрал 56 (пен.) - Меле 37
"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Терзич (Бираги 72), Мандрагора, Барак (Бонавентура 65), Кастровилли (Бьянко 90+2), Иконе (Брекало 46, Соттил 64), Кабрал, Н. Гонсалес
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини (Паломино 76), Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Эдерсон, Сапата (Бога 84), Хойлунд (Муриэль 70)
Предупреждения: Кварта 75 - Меле 38, Эдерсон 60, Толой 71
Главный арбитр: Марко Гвида
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