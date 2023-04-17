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Серия А. Фиорентина и Аталанта не воспользовались шансом

Италия
(1 голосов)

Ничья во Флоренции

Серия А. Фиорентина и Аталанта не воспользовались шансом

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 30-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:1

Голы: Кабрал 56 (пен.) - Меле 37

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Терзич (Бираги 72), Мандрагора, Барак (Бонавентура 65), Кастровилли (Бьянко 90+2), Иконе (Брекало 46, Соттил 64), Кабрал, Н. Гонсалес

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини (Паломино 76), Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Эдерсон, Сапата (Бога 84), Хойлунд (Муриэль 70)

Предупреждения: Кварта 75 - Меле 38, Эдерсон 60, Толой 71

Главный арбитр: Марко Гвида

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Фиорентина (Флоренция)
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