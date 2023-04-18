Бывший защитник Шахтера интересен Ювентусу

Защитник "Фиорентины" Додо, который в свое время играл за донецкий "Шахтер", попал в сферу интересов "Ювентуса".

Туринский клуб рассматривает вариант с приобретением фулбека в летнее трансферное окно. По сведениям Fiorentinauno, руководство "фиалок" запросит внушительную сумму за своего игрока. Источник утверждает, что речь идет около 50 миллионах евро.

Напомним, Додо стал игроком "Фиорентины", перейдя из "Шахтера" летом 2022 года. В текущем сезоне бразилец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.