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Смоллинг в скором времени продлит контракт с Ромой
Клубу необхдимо сохранять лидеров
Фото: twitter.com/OfficialASRoma
Крис Смоллинг подтвердил что он в скором времени продлит контракт с "Ромой. Новое соглашение будет длиться до лета 2025-го.
"Мы находимся на завершающей стадии продления моего контракта с "Ромой". Очень скоро будут новости", – сказал 33-летний защитник.
Сообщается, что английский центральный защитник будет получать 3,5 миллиона евро.
Текущий контракт игрока истекает в конце сезона.
Напомним, что Крис перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020-го. Тогда "рисляне" заплатили за игрока 15 миллионов евро.
Chris #Smalling confirms: “We are at the final stage about my contract extension with #ASRoma. There will be news very soon”. #transfers https://t.co/nB7O75bZte— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2023
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