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Смоллинг в скором времени продлит контракт с Ромой

Италия
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Смоллинг в скором времени продлит контракт с Ромой

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

Крис Смоллинг подтвердил что он в скором времени продлит контракт с "Ромой. Новое соглашение будет длиться до лета 2025-го.

"Мы находимся на завершающей стадии продления моего контракта с "Ромой". Очень скоро будут новости", – сказал 33-летний защитник.

Сообщается, что английский центральный защитник будет получать 3,5 миллиона евро.

Текущий контракт игрока истекает в конце сезона.

Напомним, что Крис перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020-го. Тогда "рисляне" заплатили за игрока 15 миллионов евро.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим)
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