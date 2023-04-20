Смоллинг в скором времени продлит контракт с Ромой

Крис Смоллинг подтвердил что он в скором времени продлит контракт с "Ромой. Новое соглашение будет длиться до лета 2025-го.

"Мы находимся на завершающей стадии продления моего контракта с "Ромой". Очень скоро будут новости", – сказал 33-летний защитник.

Сообщается, что английский центральный защитник будет получать 3,5 миллиона евро.

Текущий контракт игрока истекает в конце сезона.

Напомним, что Крис перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020-го. Тогда "рисляне" заплатили за игрока 15 миллионов евро.