Смоллинг в скором времени продлит контракт с Ромой

Крис Смоллинг подтвердил что он в скором времени продлит контракт с "Ромой. Новое соглашение будет длиться до лета 2025-го.

Сообщается, что английский центральный защитник будет получать 3,5 миллиона евро.

Текущий контракт игрока истекает в конце сезона.

Напомним, что Крис перешел в "Рому" из "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020-го. Тогда "рисляне" заплатили за игрока 15 миллионов евро.

Chris #Smalling confirms: “We are at the final stage about my contract extension with #ASRoma. There will be news very soon”. #transfers https://t.co/nB7O75bZte