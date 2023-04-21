Италия
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Серия А. О Болонье заговорили слишком рано
"Верона" сравнивается с 17-ым местом
Серия А. 31-й тур Верона. "Маркантонио Бентегоди" "Эллас Верона" - "Болонья" 2:1 Голы: Верди 45+6 (пен.), 62 - Домингес 90+4 О "Болонье" немало говорили в последние недели. Она не проигрывала в пяти матчах подряд, в том числе разнесла "Аталанту" в гостях и не проиграла "Лацио" и "Милану". Играла в яркий красивый футбол. Её тренера Тьяго Мотту начали сватать в Топ-клубы - "Интер" и даже "Пари Сен-Жермен". Но для того, чтобы стать Топ-тренером и выигрывать Топ-турниры, нужно научиться выигрывать рядовые матчи. Здесь Мотта сильно хромает. Команда Мотты владела мячом 73 процента времени. Но на 84-ой минуте побеждала по ударам по воротам лишь со счетом 10:9. А команда Марко Дзаффарони после драматичной победы над "Сассуоло" и заслуженной ничьей в Неаполе желала продолжить борьбу против вылета. Она оборонялась чётко, позволяла мало и воспользовалась своими шансами сполна. На последних секундах первого тайма Верди реализовал пенальти после фола вратаря гостей Скорупски. Затем Фараони навесил на голову тому же Верди. "Болонья" не была близка к голу. Забила один в самой концовке силами Домингеса, но этого не хватило. "Болонья" остаётся восьмой в пяти очках позади седьмого места. Разумеется, у того седьмого матч в запасе. Говорить о Мотте и его команде начали слишком рано. А "Верона" сравнялась по очкам с 17-ым местом. Она имеет полное право верить в спасение.
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