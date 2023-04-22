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Серия А. Сассуоло побеждает грандов, но позорится против Салернитаны
Встреча узких специалистов
Фото: ru.uefa.com
Серия А. 31-й тур Салерно. "Стадио Ареки" "Салернитана" - "Сассуоло" 3:0 Голы: Пирола 9, Диа 20, Л. Кулибали 65 Встреча узких специалистов. "Сассуоло" жалеет, что не каждый матч против гранда. За последние три месяца он уже переиграл "Милан", "Аталанту", "Рому" и "Ювентус", причём последнего неделю тому разнес по игре. А вот против команд, которые ниже его в турнирной таблице, он теряет много очков. Сегодня "Салернитана" разнесла его. Команда Пауло Соузы также узкий специалист. По ничьим. Выдала такой результат в шести матчах подряд. Но после вчерашней победы "Вероны" и сокращения гандикапа над зоной вылета до четырёх очков уже нужны только победы. "Вероне", кстати, "Сассуоло" также проиграл. В предыдущем гостевом матче. Центральный защитник Дьомбер отдал пас головой, центральный защитник Пирола замкнул в падении головой. Все это при розыгрыше углового. Второй ассист также состоялся головой. Правда, с игры и от форварда. Ботхейм отдал. Также форвард Диа уже ногой пробил мимо Консильи. Ранний 2:0. "Сассуоло" так и не проснулся. Он проиграл матч по ударам по воротам, заставив Очоа совершить лишь несколько лёгких для такого вратаря сейвов. Пропустил и третий гол. Удар низом Кулибали из-за пределов штрафной с паса Диа вышел точным. А после этого обе команды почти не пробивали по воротам. 14-ое место и семь очков над 18-ым - уже лучше и свободнее. А "Сассуоло" по итогам тура может опуститься на 13-ое.
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