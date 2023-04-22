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Дисквалификацию Лукаку отменили. Федерация учла, что он стал жертвой расизма

Италия
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Ромелу нашел понимание в верхах

Дисквалификацию Лукаку отменили. Федерация учла, что он стал жертвой расизма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина принял решение отменить дисквалификацию Ромелу Лукаку.

"Игрок неоднократно становился объектом серьезных проявлений расовой ненависти и дискриминации, которые оправдывают формально неподобающее поведение", – так объясняет решение глава федерации.

Напомним, что Лукаку удалили в концовке первого полуфинала с "бьянконери" (1:1). После расистских выкриков фанатов "Юве" он показал трибунам жест, призывающий замолчать, после чего на поле началась потасовка. В результате бельгиец получил вторую желтую и был удален с поля.

Теперь Лукаку сможет сыграть в ответном матче Кубка Италии. Второй полуфинал пройдет 26-го апреля.

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В статье: Ювентус (Турин) Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
gazzetta.it

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