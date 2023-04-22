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Дисквалификацию Лукаку отменили. Федерация учла, что он стал жертвой расизма
Ромелу нашел понимание в верхах
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина принял решение отменить дисквалификацию Ромелу Лукаку.
"Игрок неоднократно становился объектом серьезных проявлений расовой ненависти и дискриминации, которые оправдывают формально неподобающее поведение", – так объясняет решение глава федерации.
Напомним, что Лукаку удалили в концовке первого полуфинала с "бьянконери" (1:1). После расистских выкриков фанатов "Юве" он показал трибунам жест, призывающий замолчать, после чего на поле началась потасовка. В результате бельгиец получил вторую желтую и был удален с поля.
Теперь Лукаку сможет сыграть в ответном матче Кубка Италии. Второй полуфинал пройдет 26-го апреля.
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