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Жаркая ничья. Сампдория - Специя 1:1. Обзор матча и видео голов
Сампдория - Специя ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Сампдория" принимала "Специю" в рамках 31 тура Серии А, матч закончился со счетом 1:1. Хозяева поля повели в счете на 23 минуте благодаря голу Амионе. Во втором тайме на 59 минуте гости сравняли счет, помог Верде.
На 50 минуте матч был приостановлен, из-за протестов ультрас "Сампдории" против нынешнего владельца Массимо Ферреро, который, по их мнению, ведет клуб к вылету в Серию Б и банкротству.
Виктор Коваленко также вышел на поле, но слишком поздно, чтобы помочь команде. Это произошло на компенсированных минутах второго тайма.
"Специя" идет на 17 месте, имея в своем активе 27 очков. "Сампдория" замыкает турнирную таблицу с 17 очками.
Серия А. 31-й тур
22 апреля, Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Специя" 1:1
Голы: Амионе, 23 - Верде, 59
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