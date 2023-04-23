Жаркая ничья. Сампдория - Специя 1:1. Обзор матча и видео голов

"Сампдория" принимала "Специю" в рамках 31 тура Серии А, матч закончился со счетом 1:1. Хозяева поля повели в счете на 23 минуте благодаря голу Амионе. Во втором тайме на 59 минуте гости сравняли счет, помог Верде.

На 50 минуте матч был приостановлен, из-за протестов ультрас "Сампдории" против нынешнего владельца Массимо Ферреро, который, по их мнению, ведет клуб к вылету в Серию Б и банкротству.

Виктор Коваленко также вышел на поле, но слишком поздно, чтобы помочь команде. Это произошло на компенсированных минутах второго тайма.

"Специя" идет на 17 месте, имея в своем активе 27 очков. "Сампдория" замыкает турнирную таблицу с 17 очками.

Серия А. 31-й тур

22 апреля, Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Специя" 1:1

Голы: Амионе, 23 - Верде, 59