Ювентус - Наполи: История как Заваров сыграл не хуже Марадоны, но был еще Карека

Противостояние между "Ювентусом" и "Наполи" по праву считается одним из самых ожесточенных в Италии. Его основа обусловлена политически-идеологическим соперничеством Севера и Юга, что без преувеличения длится столетиями - поэтому простые болельщики так ревностно реагируют на трансферы между командами и с нетерпением ждут очередного матча.

Если говорить о самых памятных поединках, то стоит вспомнить события ноября 1988-го - тогда "партенопейцы" вместе с Диего Марадоной и Карекой посетили Турин, где устроили феерическое шоу. Со своей стороны "старая синьора" также продемонстрировала, что имеет потенциал, и сделала это не без помощи нашего Александра Заварова. Словом, воспроизводим все подробности.

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Скудетто, завоеванное "Наполи" в 1987-м, заставило остальных представителей Серии А считаться с новой силой. Гений Марадоны дал огромный толчок и записал "адзури" в лидеры первенства - после чемпионского сезона коллектив, руководимый Оттавио Бьянки, финишировал вторым, а с наступлением кампании 1988/89 предпринял новую попытку для победы в турнире.

Неаполь грезил возможностью снова утереть нос Северу, клуб транслировал эти эмоции, но переоценил себя на старте - уже во втором туре кубка (ранее формат соревнования предполагал групповой этап) сенсационно "сгорел" "Бари" 0:2. Далее произошел непростой поединок в Кубке УЕФА против ПАОКа, потом - еще один проигрыш, теперь уже не менее скромный "Лечче" в лиге.

То есть "Наполи" тормозил там, где на это совсем не рассчитывал, был очень контрастным, но все равно умудрился не упустить общую ситуацию из-под контроля. По состоянию на 20 ноября, после пяти матчей Серии А, команда с 7 пунктами шла на третьей строчке, уступала "Милану" только по разнице мячей и отстала от "Интера" на одно очко.

Карека и Марадона, фото - Getty Images

А что "Ювентус"? "Зебры" тоже переживали качели, спровоцированные внутренними переменами. Перестановки не то что назревали, а были крайне необходимы - сезон 1987/88 подытожился шестым местом в Кальчо, ранним вылетом из КУЕФА (постарался "Панатинаикос") и поражением в полуфинале Копа Италии (2:3, нанесенные "Торино", воспринимались особенно болезненно). Катастрофа.

Почетный президент Джамперо Бониперти указал на дверь Рино Маркези и вернул на тренерский пост Дино Дзоффа, который накануне квалифицировал олимпийскую сборную Италии на летние игры в Сеуле.

Специалист предстал перед сложной задачей: во-первых, карьеру завершил легендарный Гаэтано Ширеа (который в дальнейшем вошел в штаб), во-вторых, состав требовал обновления - тот же Иан Раш, купленный у "Ливерпуля" за 5 миллионов евро, не оправдал ожиданий. и был вкусно растерзан тамошней прессой.

Да и не будем забывать о факторе Мишеля Платини - "Ювентус" долго искал альтернативу культовому полузащитнику и остановился на кандидатуре Заварова, ради которого заплатил "Динамо" целое состояние. Также Дзофф призвал чемпиона мира-1982 Алессандро Альтобелли, Руя Барроша из Порту, Джанкарло Марокки и еще ряд имен, за счет которых хотел сбалансировать каждую из линий. Ввиду того, что остались Микаэль Лаудруп, Роберто Галья, Роберто Тричелла, а позади всех оберегал Стефано Таккони, Дино мог надеяться на приемлемые результаты.

И они были - благодаря Дзоффу "бьянконери" действительно продемонстрировали признаки улучшения. Несмотря на то, что коллектив не очень уверенно начал путь в национальном кубке и КУЕФА (поездка в румынский Галац ознаменовалась триумфом "Оцелула" 1:0; дома итальянцы исправились и зафиксировали 5:0), Дино подошел к Серии А с максимальной осторожностью.

Дзофф в компании Лобановского, фото - Getty Images

Разгром "Комо" 3:0, ничья с "Чезеной" 2:2, 1:1 против "Асколи" (Лаудруп взял инициативу на себя и спас положение) и 0:0 с "Миланом" Арриго Сакки получили преимущественно одобрительные отзывы от зрителей и СМИ. Обиграш "Болоньи" 4:3, где "Ювентус" сначала забил три гола, а затем чуть не потерял равновесие, свидетельствовал о все еще нестабильности, но в то же время готовности к борьбе за еврокубковую зону. Встреча с "Наполи" должна была либо подтвердить тезис, либо подвергнуть его сомнению.

Дино искренне верил, что отсутствие Бруно Джордано, одного из участников атакующей троицы "Ma-Gi-Ca" (Марадона-Джордано-Карека) запутает Бьянки (у которого к тому же "выпал" травмированный Алеман, приобретенный у мадридского "Атлетико"). Забегая вперед, скажем - прогнозы не оправдались, поскольку Андреа Карневале спокойно заменил Джордано в "трезубце" и сыграл удивительно эффективно.

Наставник "Ювентуса" прекрасно понимал, что гости навязают свои правила, поэтому прибег к определенному хаотизму - использовал рисунок 4-4-1-1, однако дал полную свободу Заварову, Альтобелле, Лаудрупу и Баррошу. Помогло ли это? Ну…

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"Партенопейцы" действительно взялись за дело без особых реверансов – буквально со свистком бросились штурмовать ворота Таккони. "Старая синьора" еще не успела набрать ни малейшего темпа, как достала мяч из сетки - Марадона с розыгрышем штрафного навесил на Карневале, тот легким движением опередил Сержио Брио и удачно подставил ногу. Шок - на табло только 3-я минуты, а ситуация для хозяев откровенно плохая.

Отметим, что после протуринские газеты, пытаясь минимизировать критику в адрес Дзоффа, давили на то, что неудачное начало разрушило планы "Ювентуса" - мол, при другом сценарии мы бы точно увидели другую команду. Это маловероятно - "бьянконери", как и было обусловлено установкой, много двигались, постоянно искали то Лаудрупа, то Барроша.

Однако глобально такие действия дезориентировали - если "Наполи" порадовал шикарными комбинациями, то суетливость "зебр" привела к многочисленным ошибкам, как следствие открытых зон и беспомощности. Альтобелли вообще оказался оторванным от остальных, а Заварова запрессинговали в центре поля (из персональных плюсов в первом тайме - несколько неплохих пасов и "желтая", которую на украинце "заработал" Джованни Франчини). "Ювентус" не знал, как справиться с удушающей манерой конкурента, поэтому охотился за его ключевыми персонажами - примечательно, что в одном из подобных эпизодов Тричелла просто "срубил" Марадону, потому что не успевал за аргентинцем.

"Марадону не жалели соперники, и так били по ногам, что приходилось носить на каждой ноге по два щитка - спереди и сзади. Конечно, ему нужно было перестраховаться, чтобы радовать болельщиков, ведь посмотреть на его игру приходило по 100 тысяч человек", – вспомнил Заваров.

Неудивительно, что на 30-й минуте оборона туринцев повторно треснула - Карека вихрем пронесся по левому флангу, оглушил Лучано Фаверо и ударил мимо Таккони, неудачно выбежавшего на опережение. Брио спас положение на какую-то секунду, но вынес мяч из пустых ворот настолько неловко, что вернул назад Кареке. Как не воспользоваться таким подарком судьбы?

Отличился бразилец и "в раздевалку" - Диего беспрепятственно приблизился к штрафной и привлек Чиро Феррару, находящуюся в более выгодной позиции; защитника сдержали, однако сфера предательски покатилась прямиком к Кареке. Нападающий, который в очередной раз был сам левом фланге, не колебался и мощным выстрелом "прошил" Таккони.

Невероятное зрелище, но можно ли после такого прийти в себя? Да, если у вас есть Заваров.

Говорят, что в перерыве Дзофф провел разговор на повышенных тонах и это мобилизовало его подопечных. "Ювентус" вышел собранным, лучше реагировал на борьбу за воздух и планомерно давил - как следствие, в дебюте тайма Заваров отдал классный разрезной пас, чем отсек защиту неаполитанцев и заодно вывел Роберто Галью сам на сам Джулиано Джулиани.

И это не все - на 55 минуте уже сам украинец огорчил вратаря. Лаудруп запустил мяч на правый фланг, Луиджи де Агостини подхватил, сместился и совершил навес - Александр в падении, при чудной траектории пробил в противоположный угол от Джулиано. "Неординарный гол!" – прокричал комментатор.

Колумнист "Сorsera" Марио Герардуччи поделился впечатлениями: "Едва не случился камбек - было такое ощущение, что "Наполи" держит в голове предстоящую встречу в Бордо (через три дня у "адзурри" был запланирован выезд к жирондинцам в рамках Кубка УЕФА - прим. автора) Но "Юве" наконец-то разобрался с обороной и воспользовался несколькими факторами, которые отвлекли соперника и перевернули результат за шесть минут.

Сначала Галья, безупречно запущенный Заваровым, оказался перед Джулиани, а затем роскошный удар нанес сам советский футболист. Увлекательный матч, Заваров меня поразил своей элегантностью".

В воздухе запахло жареным - неужели "Юве" окончательно шатнет чашу весов в свою пользу? Возможно, так и случилось, если бы хозяева перевели дух, успокоились и трезво оценили обстановку. То, что футболисты сломя голову побежали забивать третий - понятно, но стоило упустить драгоценный миг, как "Наполи" выжал максимум из контратаки. 58 минута (т.е. еще несколько эпизодов назад "старая синьора" испытывала эйфорию), Фернандо Ди Наполи поймал на ошибке де Агостини, "парашютом" переправил мяч Кареке, а тот таким же эстетским жестом перебросил Таккони. Эффектно, ошеломляющее и освежающее.

После этого динамика снизилась - "бьянконери" были более взвешены, втянулись в выжидательную игру, но предложили быстрые рывки, благодаря которым создали ряд потенциально опасных моментов. Отдадим должное Заварову, регулярно нагружавшему Альтобелли (жаль, и все напрасно), и Лаудрупу - на 77 минуте датчанин ворвался в штрафную, "отклеился" от Алессандро Реники и спровоцировал центрбека на фол. Арбитр справедливо указал на одиннадцатиметровую отметку, а где Агостини безупречно реализовал наказание – на табло засветились 3:4.

Тем не менее, у Реники представился случай исправиться – зрители стали свидетелями еще одного пенальти на 85 минуте; Тричелла "скосил" Карнавале, Алессандро же снял все вопросы о победителе встречи.

Авторитетный журналист Джанни Брера после матча писал:

"На самом деле Дзофф действовал безрассудно, потому что был убежден, что сможет победить. Я предположил, что бурная атака "Ювентуса" захлебнется, а затем клуб неизбежно не выдержит. А вот "Наполи" был очень подготовлен. Оттавио Бьянки выиграл матч на условиях, которые наивно предложил Дзофф. Я убежден, что если бы тот же матч был проведен еще раз, то "Ювентус" был бы менее расточительным".

Дзоффу немного досталось от общественности, однако на дистанции проигрыш "Наполи" не испортил ему настроение - "Ювентус" финишировал в топ-четверке и выполнил задание. А вот "адзури" удовлетворились второй ступенькой ("золото" гарантировал "Интер"), однако также не сникли и уже в 1990-м оформили Скудетто. Пока что последнее, но это ненадолго.