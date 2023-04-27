Кубок Италии. Фиорентина легко сдерживает Кремонезе и выходит в финал и в Суперкубок

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Кремонезе" 0:0 (первый матч - 2:0)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор (Раньери 64), Миленкович, Бираги, Мандрагора, Барак, Кастровилли (Амрабат 83), Н. Гонсалес (Куаме 90), Кабрал, Иконе (Соттил 64)

"Кремонезе": Сарр, Серникола, Лочошвили, А. Феррари, Гильоне (Валери 46), Мейте, Пикель, Гальдамес, Куальята (Буонаюто 67), Окереке (Дессерс 56), Афена-Гьян (Кастаньетти 70)

Предупреждения: Додо 39, Игор 59 - Гильоне 21, Серникола 82

Главный арбитр: Ливио Маринелли

"Фиорентина" ожидаемо легко защитила преимущество с первого матча против "Кремонезе" и пробилась в финал Кубка Италии впервые с 2014-го года и впервые в эру Рокко Коммиссо. Были кое-какие сомнения, учитывая ее усталость из-за игры на три фронта, слабую реализацию и в целом проблемы против аутсайдеров, два поражения подряд с шестью пропущенными (это после 14-ти подряд без поражений и с восемью пропущенными). Но они быстро развеялись.

В начале матча "Кремонезе" еще как-то показывал, что желает стать наибольшим андердогом финала Коппа с 1994-го года, когда там играла команда из Серии Б. 19-ая команда Серии А пыталась играть агрессивно, прессинговать. Но обострять не получалось. А вскоре десятая команда лиги и полуфиналист Лиги Конференций перехватила инициативу. До конца тайма довела владение мячом до 65-ти процентов. Ничего не создавала, но ничего и не позволяла.

Во втором тайме гости владели мячом 57 процентов. Вроде бы начали стараться. Особенно - в последней стадии матча. Что из этого вышло? Совершенно ничего. Разве что в самой концовке Пикель пробил головой. Терраччьяно отбил. Вот и все. Общая статистика матча показала 13:2 по ударам по воротам. Где насчитали целых 15 - неясно. В любом случае, два от "Кремонезе" показательны. Так он "пытался" отыграть отставание в два мяча.

"Кремонезе" выбил "Наполи" и "Рому", причем в гостях. Забивая по два мяча. А здесь в двух матчах не забил ни одного. Для этой Золушки пробила полночь. Финалов Кубка в резюме у нее не было и нет. Теперь она обратит внимание на борьбу против вылета. А "Фиорентина" встретится с "Интером" в финале и уже обеспечила себе участие в Суперкубке. Более того, как заявил ее тренер Винченцо Итальяно, обеспечила себе место в истории.