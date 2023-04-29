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Серия А. Сапата вырывает победу и приближает Аталанту к Топ-4
Вспомнил молодость
Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор: неизвестен
Серия А. 32-ой тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Аталанта" 1:2
Голы: Санабрия 75 - Дзаппакоста 34, Сапата 88
"Торино":. В. Милинкович-Савич, Джиджи, Схуурс, Буонджорно, Лазаро (Синго 86), Линетти (Риччи 62), Илич, Родригес (Войвода 61), Миранчук, Карамо (Влашич 46), Санабрия (Пеллегри 89)
"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини (Паломино 66), Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон (Муриэль 80), Меле, Коопмейнерс, Пашалич (Бога 53), Хойлунд (Сапата 52)
Предупреждения: Родригес 31 - Паломино 81
Главный арбитр: Юан Лука Сакки
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