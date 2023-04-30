Ди Мария не поможет Ювентусу в матче против Болоньи

"Ювентус" сообщил, что Анхель ди Мария не сможет принять участие в матче 32-го тура итальянской Серии против "Болоньи". Аргентинский вингер травмировал голеностоп.

Интересно, что Анхель сообщил о боли после того, как узнал о том, что не Аллегри не включил его в стартовый состав на этот поединок, об этом сообщает gazzetta.

В текущем сезоне чемпион мира забил 8 голов и оформил 7 ассистов - в 32 матчах этого сезона за "Ювентус". Однако в последних девяти играх игрок не отметился голевыми действиями.

35-летний вингер летом прошлого года присоединился к команде на правах свободного агента, подписав соглашение на один год. Контракт аргентинца с туринцами завершается этим летом.