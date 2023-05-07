Серия А. Ничья в матче претендентов на восьмое место

Серия А. 34-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Монца" 1:1

Голы: Санабрия 46 - Капрари 86

Концовка сезона, и немало матчей теряют турнирное значение. Правда, восьмое место в Серии А может такое значение приобрести, если "Ювентус" исключат из Еврокубков либо "просто" наснимают ему кучу очков и если "Интер" выиграет Кубок Италии. Вообще-то, реальное развитие событий. Так что и матч между "Торино" и "Монцей" мог стать важным. Но, судя по результату, не стал.

Вообще-то, игра получилась энергичной. С 12-ю ударами в створ ворот (!). "Торино" начал лучше. Например, Ди Грегорио тащил удары Миранчука из "девятки" и в первом тайме, и во втором. Пришлось тащить и Милинковичу-Савичу от Чуррии. Ди Грегорио вытащил коварный удар Войводы, когда мяч прошел между ногами защитника. Милинкович-Савич заблокировал удар Аугусто в упор.

Открыт счет был в самом начале второго тайма. Санабрия прорвался, сместился чуть в сторону и пробил низом с линии штрафной. Он уже в течение 11-ти последних матчей чередует один с голом и один - без. Вот теперь шестой с голом. А сравнял в концовке Капрари. Также с линии штрафной. Но в верхний угол, и после красивой комбинации с пяткой Пессины Петанье и сбрасыванием Андреа Джанлуке.

Обе команды от восьмого места отделяют лишь дополнительные показатели. Но ведь могли и выйти на него.