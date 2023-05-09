День Поражения Ювентуса. Полный текст апелляции признает его виновным

20-го апреля Гарантийная Коллегия Олимпийского Комитета Италии частично удовлетворила апелляцию "Ювентуса". В частности, временно вернув ему 15 очков в Серии А, снятые решением предыдущей инстанции - суда Федерации Футбола Италии. Вчера, восьмого мая, на 75-ти страницах был опубликован полный текст решения Коллегии. Который оставляет совсем иной привкус. Если 19 дней назад доминировало ощущение победы "Ювентуса", пусть и временной, то из полного текста явно рисуется картина его поражения.

Я еще разберу это дело подробнее, когда "Юве" получит окончательное наказание. Тогда расскажу о различных нюансах, отдельных переговорах, историях, о влиянии на команду. Как и в общем о пути клуба в недавнем прошлом и ближайшем будущем. Сейчас же просто опишу ситуацию на данный момент, с привязкой к тексту решения. Сразу признаюсь, что не читал его полностью. Но ключевые отрывки, приведенные прессой, очень ясны и сомнений не оставляют.

Виновен!

В тексте, в частности, Коллегия подтвердила вердикт о "систематических искусственных раздуваниях прироста капитала через трансферы", что "несомненно повлияло на спортивное соревнование". Также она подтвердила правомочность открытия дела, по которому клуб уже был оправдан в мае 2022-го года, поскольку "появились новые улики, показывающие существование систематического и повторяющегося поведения, части заранее спланированного плана по изменению трансферных операций и их стоимости. Что произвело явный эффект, ожидаемый организаторами, на документы и бухгалтерские книги".

Все это время шли разговоры о "Пункте 4" Устава. "О нарушении справедливой игры и честности соревнования". В тексте решения заявлено, что этот пункт был нарушен.

Таким образом, "Ювентус" проиграл апелляцию по пунктам, по которым желал добиться полного оправдания. По "пункту 4". По пункту "искусственного раздувания прироста капитала через трансферы". "Бьянконери" заявляли, что раздувание вообще не существует, поскольку невозможно точно математически определить реальную стоимость игроков. И вправду, кто сказал, что Миралем Пьянич на самом деле не стоит 60 миллионов евро, а Артур - 72?

Это ведь рынок. Игрок стоит столько, сколько за него заплатили. Но Коллегия отвергла такую позицию. Ссылаясь на документы и на многочисленные записи разговоров функционеров клуба, в которых признавались в искусственном раздувании и в том, что это грозит клубу бедой.

Также клуб заявлял, что само открытие дела после оправдания в мае 2022-го года (оправдание состоялось именно с теми аргументами, которые приведены в предыдущем абзаце - рынок и невозможность определить стоимость игрока) противоречит закону, но и это было отвергнуто на том же основании - появления новых улик.

Кроме того, были подтверждены дисквалификации бывших ведущих функционеров клуба - президента Андреа Аньелли, Генерального директора Маурицио Арривабене, спортивных директоров - Федерико Керубини и Фабио Паратичи. Тогда, 20-го апреля, соединение дисквалификаций с возвращением 15-ти очков казалось нелогичным. То есть боссы клуба виновны, но сам клуб - нет? Теперь же ясно, что виновны все, просто нужно четче определить наказания и причины именно для такого.

Успешными оказались апелляции других функционеров, среди них вице-президента Павела Недведа, дисквалификации которых отменили. А также возвращение 15-ти очков. Даже прокуратура Олимпийского Комитета на заседании 19-го апреля признала, что не понимает мотивации снятия именно 15-ти и желает возвращения дела в суд Федерации. Из опубликованного вчера текста также следует, что единственная причина возвращения - неясность вокруг именно цифры "15". Неясность мотивации суда Федерации.

Ведь на суде Федерации даже ее прокурор требовал снять "всего" девять. Мотивируя такое число справедливостью отправления "Ювентуса" за пределы Еврокубковой зоны на тот момент. Мотивация вполне логичная.

Будет наказан

Теперь по закону в течение 30-ти дней должен состояться новый суд предыдущей инстанции - Федерации. На котором клубу определят наказание. Поскольку нынешняя инстанция подтвердила его вину, наказания не избежать. Эксперты предполагают, что оно в итоге составит те же девять очков. Правда, неясно, на какой сезон оно распространится. Нынешний, 2022/23, по уставу УЕФА завершается 30-го июня. Если степень наказания будет определена до него, очки снимут с нынешнего сезона. Если нет - со следующего.

Также у "Ювентуса" остается возможность апелляции в Олимпийском комитете исключительно (!) на количество снятых очков, что может затянуть дело за 30-ое июня.

Вопрос, в чем именно он заинтересован. И ответ на него зависит от других факторов. Например, от успеха в Лиге Европы. Ныне он в полуфинале. Если пройдет "Севилью" и потом победит в финале "Рому" или "Байер" - получит путевку в Лигу Чемпионов. Для "Юве" было бы идеальным вариантом выиграть ЛЕ, получить эту путевку, которая для него в его тяжелом экономическом состоянии сейчас важнее всего. Тогда лига теряет значение (разумеется, вылетать в Серию Б он не хочет, но между вторым, на котором сейчас, и 17-ым местами уже не будет никакой разницы), то есть пусть снимают все 30.

Проблема в том, что свой ход еще не сделал УЕФА. Аньелли уже не в клубе и вообще уволился со всех семейных корпораций. Но Александер Чеферин ничего не забыл и не простил. Тем более, что "Ювентус" до сих пор является членом Суперлиги и пытается оживить этот проект. Чеферин заявил еще в апреле, что долго ждать вердикта итальянской судебной системы не собирается и решит все быстро. Текст решения Коллегии практически развязывает ему руки. "Ювентус" признан виновным, и сколько именно очков ему снимут в лиге - не показатель для УЕФА. У УЕФА свои наказания, и он способен исключить команду из Еврокубков.

Следует отметить, что клуб также ожидает суд по другому делу - о зарплатах, выплаченных игрокам "по-черному" в обход клубных бухгалтерских книг в 2020-ом году, во время эпидемии коронавируса. При том, что клуб официально объявил об отказе игроков от этих зарплат. Это уже подпадает также под пункт "уклонение от уплаты налогов". За такие нарушения наказания как в спортивном, так и в уголовном плане ожидаются гораздо более жесткие. И этот суд может успеть состояться и вынести вердикт до окончания сезона.

"Ювентусу" остается надеяться лишь смягчить наказания.