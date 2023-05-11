Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился своими любимыми играющими голкиперами. Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" не отметил, ни чемпона мира Эмилиано Мартинеса, ни Алисона Беккера.

"Мои любимые – это Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак", – сказал Буффон.

Буффон выступает в клубе из Серии Б с лета 2021-го. Он вернулся в родной клуб, как только закончился контракт с "Ювентусом".

В этом сезоне он провел 17 матчей, пропустил 23 гола и 4 поединка отстоял "на сухо".