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Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона

Италия
(3 голосов)

Не ценит голкиперов из АПЛ

Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился своими любимыми играющими голкиперами. Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" не отметил, ни чемпона мира Эмилиано Мартинеса, ни Алисона Беккера.

"Мои любимые – это Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак", – сказал Буффон.

Буффон выступает в клубе из Серии Б с лета 2021-го. Он вернулся в родной клуб, как только закончился контракт с "Ювентусом".

В этом сезоне он провел 17 матчей, пропустил 23 гола и 4 поединка отстоял "на сухо".

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма (Парма)
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Источник:
gazzetta.it

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