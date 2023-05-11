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Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона
Не ценит голкиперов из АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон поделился своими любимыми играющими голкиперами. Бывший вратарь сборной Италии и "Ювентуса" не отметил, ни чемпона мира Эмилиано Мартинеса, ни Алисона Беккера.
"Мои любимые – это Куртуа, Меньян, Доннарумма и Облак", – сказал Буффон.
Буффон выступает в клубе из Серии Б с лета 2021-го. Он вернулся в родной клуб, как только закончился контракт с "Ювентусом".
В этом сезоне он провел 17 матчей, пропустил 23 гола и 4 поединка отстоял "на сухо".
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