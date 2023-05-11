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Бонуччи стал шестым игроком в истории Ювентуса с 500 матчами в футболке туринцев

Италия
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До Дель Пьеро ещё 205 матчей

Бонуччи стал шестым игроком в истории Ювентуса с 500 матчами в футболке туринцев

Фото: twitter.com/juventusfc

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Леонардо Бонуччи вышел в основном составе "Ювентуса" на матч первого полуфинала Лиги чемпионов против "Севильи". Поединок стал 500-м для защитника за "старую синьйору".

Леонардо стал шестым игроком в истории "Юве", который достиг этой отметки.

Вот кто впереди:

  1. Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей;
  2. Джанлуиджи Буффон – 685;
  3. Джорджо Кьеллини – 561;
  4. Гаэтано Ширеа – 552;
  5. Джузеппе Фурино – 528;
  6. Леонардо Бонуччи – 500.

В этом сезоне Бонуччи сыграл за "Юве" 23 матча и забил 2 гола. Леонардо постепенно уступает место в основе более молодым защитникам вроде Федерико Гатти или Даниэле Ругани.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин)
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