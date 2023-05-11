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Бонуччи стал шестым игроком в истории Ювентуса с 500 матчами в футболке туринцев
До Дель Пьеро ещё 205 матчей
Фото: twitter.com/juventusfc
Леонардо Бонуччи вышел в основном составе "Ювентуса" на матч первого полуфинала Лиги чемпионов против "Севильи". Поединок стал 500-м для защитника за "старую синьйору".
Benvenuto nel club 500!— JuventusFC (@juventusfc) May 11, 2023
Leonardo Bonucci ha raggiunto quota 500 presenze in bianconero ⚪️⚫️
Complimenti Capitano @bonucci_leo19! ????????
Леонардо стал шестым игроком в истории "Юве", который достиг этой отметки.
Вот кто впереди:
- Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей;
- Джанлуиджи Буффон – 685;
- Джорджо Кьеллини – 561;
- Гаэтано Ширеа – 552;
- Джузеппе Фурино – 528;
- Леонардо Бонуччи – 500.
500 - Leonardo Bonucci has become the sixth player to reach 500 appearances in all competitions for #Juventus.— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2023
Alessandro Del Piero (705)
Gianluigi Buffon (685)
Giorgio Chiellini (561)
Gaetano Scirea (552)
Giuseppe Furino (528)
Leonardo Bonucci (500)
Legends. pic.twitter.com/H9AhSDObbP
В этом сезоне Бонуччи сыграл за "Юве" 23 матча и забил 2 гола. Леонардо постепенно уступает место в основе более молодым защитникам вроде Федерико Гатти или Даниэле Ругани.
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