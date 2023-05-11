Бонуччи стал шестым игроком в истории Ювентуса с 500 матчами в футболке туринцев

Леонардо Бонуччи вышел в основном составе "Ювентуса" на матч первого полуфинала Лиги чемпионов против "Севильи". Поединок стал 500-м для защитника за "старую синьйору".

Benvenuto nel club 500!

Leonardo Bonucci ha raggiunto quota 500 presenze in bianconero ⚪️⚫️



Complimenti Capitano @bonucci_leo19! ???????? — JuventusFC (@juventusfc) May 11, 2023

Леонардо стал шестым игроком в истории "Юве", который достиг этой отметки.

Вот кто впереди:

Алессандро Дель Пьеро – 705 матчей; Джанлуиджи Буффон – 685; Джорджо Кьеллини – 561; Гаэтано Ширеа – 552; Джузеппе Фурино – 528; Леонардо Бонуччи – 500.

500 - Leonardo Bonucci has become the sixth player to reach 500 appearances in all competitions for #Juventus.



Alessandro Del Piero (705)

Gianluigi Buffon (685)

Giorgio Chiellini (561)

Gaetano Scirea (552)

Giuseppe Furino (528)

Leonardo Bonucci (500)



Legends. pic.twitter.com/H9AhSDObbP — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 11, 2023

В этом сезоне Бонуччи сыграл за "Юве" 23 матча и забил 2 гола. Леонардо постепенно уступает место в основе более молодым защитникам вроде Федерико Гатти или Даниэле Ругани.