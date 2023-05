Бонуччи стал шестым игроком в истории Ювентуса с 500 матчами в футболке туринцев

Леонардо Бонуччи вышел в основном составе "Ювентуса" на матч первого полуфинала Лиги чемпионов против "Севильи". Поединок стал 500-м для защитника за "старую синьйору".

Леонардо стал шестым игроком в истории "Юве", который достиг этой отметки.

Вот кто впереди:

Alessandro Del Piero (705)

Gianluigi Buffon (685)

Giorgio Chiellini (561)

Gaetano Scirea (552)

Giuseppe Furino (528)

Leonardo Bonucci (500)



