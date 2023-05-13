Интер может продлить контракт с возрастным форвардом

Авторитетный журналист Никола Скира сообщил, что форвард "Интера" Эдин Джеко близок к продлению контракта с итальянским клубом.

Действующее соглашение с 37-летним босницей рассчитано до завершения сезона, новое будет до 2024 года. Зарплата футболиста при этом снизится.

Сейчас он зарабатывает 5,5 миллионов евро в год + 1 миллион евро в виде бонусов, а предложили ему 4+1.

В текущем сезоне нападающий забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 47 матчах. В этом году ему исполнится 38.