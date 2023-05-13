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Интер может продлить контракт с возрастным форвардом

Италия
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Игроку уже исполнилось 37 лет

Интер может продлить контракт с возрастным форвардом

Getty Images

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Авторитетный журналист Никола Скира сообщил, что форвард "Интера" Эдин Джеко близок к продлению контракта с итальянским клубом.

Действующее соглашение с 37-летним босницей рассчитано до завершения сезона, новое будет до 2024 года. Зарплата футболиста при этом снизится.

Сейчас он зарабатывает 5,5 миллионов евро в год + 1 миллион евро в виде бонусов, а предложили ему 4+1.

В текущем сезоне нападающий забил 14 голов и сделал 5 ассистов в 47 матчах. В этом году ему исполнится 38.

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В статье: Эдин Джеко Интер (Милан)
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Источник:
Nico Schira

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