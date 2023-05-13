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Конфликт в Фиорентине. Йович и Терзич принесли извинения тренеру за критику
Конфликт произошел после игры с Базелем
Фото: acffiorentina.com
После первого полуфинального Лиги Конференций
"Тактическая катастрофа от Итальяно. Надо было оставить те же одиннадцать, что и в игре с "Наполи". Вы продолжаете ротацию и из-за этого проигрываете. Тренер делает не просто ротацию. Он выпускает на замену игроков, которых мы не видели месяцами в таких больших матчах."
Публикация поста в социальных сетях вызвала много вопросов. Игроки были вынуждены извиниться.
Пост Луки Йовича в Instagram:
"Я хотел бы извиниться перед тренером, моими товарищами по команде и клубом за то, что было опубликовано вчера вечером. Я лишь сделал фото. Это была моя ошибка, и я не намеревался унизить работу, которую мы все делаем с тренером. Я допустил ошибку и извинился. Теперь давайте двигаться дальше вместе".
Также извинился и Терзич:
Извинение Терзича на его странице в Instagram:
"Я хотел бы извиниться перед тренером, моими партнерами по команде и клубом за то, что произошло вчера вечером. Мои действия были спонтанными и ошибочными. Я допустил ошибку, и сегодня, как и вчера, и завтра, мы все должны двигаться в одном направлении".
Они также могут быть оштрафованы, если слухи о том, что аккаунт ведет сестра Йовичевича, правдивы.
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