Серия А. Аталанта продолжает отдаляться от Лиги Чемпионов, Салернитана - от вылета

Серия А. 35-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Аталанта" 1:0

Гол: Кандрева 90+2

"Аталанта" вроде бы все еще борется за место в Топ-4. "Салернитана" вроде бы все еще борется против вылета. Но на самом деле их судьба в этом плане ясна. Первая останется вне Лиги Чемпионов, вторая не вылетит. И отчетный матч лишь подтвердил все это.

Бергамцы вроде бы вернулись в борьбу тремя победами подряд, но затем проиграли дома "Ювентусу". Да и Джан Пьеро Гасперини постоянно говорит, что к такой борьбе команда не готова. А кампаньцы проиграли в предыдущем туре "Эмполи", но после десяти матчей без поражений подряд.

В первом тайме "Аталанта" доминировала. Выиграла его по ударам по воротам со счетом 8:1. Однако на ливне и сильном ветре даже удержать мяч на ноге было трудно, не говоря уж об угрозе воротам. Два удары головой Сапаты вблизи полетели мимо, удар Эдерсона издали отбил Очоа.

Во втором тайме погода успокоилась. А вместе с ней - и "Богиня". Здесь уже "Салернитана" создала свои три момента. Диа прорвался один-на-один и пробил выше. Как и Пьонтек головой в падении. А вот комбинация Пьонтека и Кандревы завершилась точным ударом последнего низом издали.

"Салернитана" взяла реванш за 2:8 от "Аталанты" в первом круге и уже на расстоянии 11-ти очков от 18-го места. "Специя" теоретически еще может набрать 12, но на самом деле все здесь ясно. Все ясно и с "Аталантой". Пять очков позади четвертого места, а у "Интера" еще и матч в запасе.