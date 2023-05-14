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Итальянская федерация футбола расследует дело, в котором ультрас Милана угрожали игрокам команды
Однако тренер Пиоли утверждает обратное
Getty Images/Global Images Ukraine
После матча поражения в матче 35-го тура Серии А против “Специи” игроки “Милана” подошли к сектору ультрас, чтобы пообщаться с болельщиками, информирует Football Italia.
Прокурор футбольной федерации Италии решил принять этот случай во внимание, ведь у организации есть правило в своем кодексе спортивного правосудия, которое запрещает более экстремальным группам болельщиков угрожать игрокам на поле.
Футболисты имели длительный разговор с фанатами, в котором игроки преимущественно молчали и слушали. Потом "россонери" пошли в раздевалки под громкие аплодисменты трибун.
Как сообщает Gazzetta dello Spor, во время разговора говорил только один болельщик, а футболисты слушали.
AC Milan talking with their ultras after their 0-2 loss to 18th-place Spezia ???? pic.twitter.com/ELlMH2K9pw— ESPN FC (@ESPNFC) May 13, 2023
Официальные аккаунты "Милана" в соцсетях опубликовали сообщения с подписью: "Вместе, в тяжелых и неприятных ситуациях".
Тренер команды Пиоли заявил, что считает такое общение "положительной вещью". Он заявил, что игроки, согласно традициям, пошли поблагодарить фанатов. А те в свою очередь мотивировали лучше выкладываться в матчах.
После поражения от "Специи" "Милан" разместился на пятом месте с четырем очковым отрывом от четвертого "Лацио". Во вторник на "россонери" ожидает ответный матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов против "Интера". В первом поединке "нерадзури" победили со счетом 2:0.
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