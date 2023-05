Итальянская федерация футбола расследует дело, в котором ультрас Милана угрожали игрокам команды

После матча поражения в матче 35-го тура Серии А против “Специи” игроки “Милана” подошли к сектору ультрас, чтобы пообщаться с болельщиками, информирует Football Italia.

Прокурор футбольной федерации Италии решил принять этот случай во внимание, ведь у организации есть правило в своем кодексе спортивного правосудия, которое запрещает более экстремальным группам болельщиков угрожать игрокам на поле.

Футболисты имели длительный разговор с фанатами, в котором игроки преимущественно молчали и слушали. Потом "россонери" пошли в раздевалки под громкие аплодисменты трибун.

Как сообщает Gazzetta dello Spor, во время разговора говорил только один болельщик, а футболисты слушали.

AC Milan talking with their ultras after their 0-2 loss to 18th-place Spezia ???? pic.twitter.com/ELlMH2K9pw