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Погба приступил к восстановлению от очередной травмы. Он рискует пропустить остаток сезона

Италия
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Игрок в матче с "Кремонезе" не доиграл даже первый тайм

Погба приступил к восстановлению от очередной травмы. Он рискует пропустить остаток сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прошел диагностические тесты, сообщает пресс-служба клуба.

По информации "Юве", Погба диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. Итальянская редакция Sky добавляет, что восстановление от травмы может занять 2-3 недели. Учитывая, что свой последний матч туринцы проведут 4 июня, сезон для француза может быть завершен.

Напомним, что игрок на матч против "Кремонезе" вчера вышел в стартовом составе впервые за 390 дней. Однако уже на 23-й минуте футболист был вынужден попросить замену и со слезами покинуть поле.

30-летний Поль Погба – один из самых травматичных футболистов современности. Игрок пропустил почти всю первую половину текущего сезона из-за проблемы с коленом, впоследствии получил травму в феврале и разрыв отводной мышцы в марте. Всего только в нынешнем сезоне он пропустил 38 матчей "Юве" из-за травм.

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Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты
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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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