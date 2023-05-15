Погба приступил к восстановлению от очередной травмы. Он рискует пропустить остаток сезона

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прошел диагностические тесты, сообщает пресс-служба клуба.

По информации "Юве", Погба диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. Итальянская редакция Sky добавляет, что восстановление от травмы может занять 2-3 недели. Учитывая, что свой последний матч туринцы проведут 4 июня, сезон для француза может быть завершен.

Напомним, что игрок на матч против "Кремонезе" вчера вышел в стартовом составе впервые за 390 дней . Однако уже на 23-й минуте футболист был вынужден попросить замену и со слезами покинуть поле.

30-летний Поль Погба – один из самых травматичных футболистов современности. Игрок пропустил почти всю первую половину текущего сезона из-за проблемы с коленом, впоследствии получил травму в феврале и разрыв отводной мышцы в марте. Всего только в нынешнем сезоне он пропустил 38 матчей "Юве" из-за травм.