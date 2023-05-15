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Погба приступил к восстановлению от очередной травмы. Он рискует пропустить остаток сезона
Игрок в матче с "Кремонезе" не доиграл даже первый тайм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба прошел диагностические тесты, сообщает пресс-служба клуба.
По информации "Юве", Погба диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. Итальянская редакция Sky добавляет, что восстановление от травмы может занять 2-3 недели. Учитывая, что свой последний матч туринцы проведут 4 июня, сезон для француза может быть завершен.
Напомним, что игрок на матч против "Кремонезе" вчера
30-летний Поль Погба – один из самых травматичных футболистов современности. Игрок пропустил почти всю первую половину текущего сезона из-за проблемы с коленом, впоследствии получил травму в феврале и разрыв отводной мышцы в марте. Всего только в нынешнем сезоне он пропустил 38 матчей "Юве" из-за травм.
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