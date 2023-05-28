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Ультрас Милана вместо поездки на матч против Ювентуса решили помочь пострадавшим после наводнения
Все из-за слишком дорогих билетов на матч
Фото: twitter.com
Ультрас "Милана" "Curva Sud" не будут присутствовать на гостевом матче в Турине против "Ювентуса". Все из-за того, что по мнению болельщиков "россонери", билеты стоят слишком дорого - 80 евро за один.
Вместо этого, деньги которые были бы потрачены на матч, они посвятили помощи жертвам трагедии.
Напомним, что в регионе Эмилия-Романия на севере Италии, 17 мая 2023 года произошло наводнение.
В среду болельщики собрались возле Сан-Сиро, чтобы собрать вещи необходимые для помощи. Сегодня делегация из 200 человек отправилась к месту трагедии, чтобы доставить припасы.
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