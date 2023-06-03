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Милан вошел в гонку за Гюндоганом
Россонери планируют перехватить полузащитника у Барселоны
Фото: Premier League/Автор - невідомий
"Милан" может подписать полузащитника "Манчестер Сити" Гюндогана.
По информации Corriere dello Sport, "россонери" ведут переговоры с Илкаем, который по окончанию сезона будет доступен на правах свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабио Мандарини в субботнем печатном выпуске газеты.
С 32-летним футболистом также
В этом сезоне Гюндоган провел 49 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 передач.
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