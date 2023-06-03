Милан вошел в гонку за Гюндоганом

"Милан" может подписать полузащитника "Манчестер Сити" Гюндогана.

По информации Corriere dello Sport, "россонери" ведут переговоры с Илкаем, который по окончанию сезона будет доступен на правах свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабио Мандарини в субботнем печатном выпуске газеты.

С 32-летним футболистом также ведет переговоры "Барселона". Игрок еще не сделал никаких заявлений, относительно своего будущего. Он планирует решить этот вопрос после финала Лиги Чемпионов, в котором "горожане" сыграют с "Интером".

В этом сезоне Гюндоган провел 49 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 передач.