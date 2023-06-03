  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан вошел в гонку за Гюндоганом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан вошел в гонку за Гюндоганом

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Россонери планируют перехватить полузащитника у Барселоны

Милан вошел в гонку за Гюндоганом

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

"Милан" может подписать полузащитника "Манчестер Сити" Гюндогана.

По информации Corriere dello Sport, "россонери" ведут переговоры с Илкаем, который по окончанию сезона будет доступен на правах свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабио Мандарини в субботнем печатном выпуске газеты.

С 32-летним футболистом также ведет переговоры "Барселона". Игрок еще не сделал никаких заявлений, относительно своего будущего. Он планирует решить этот вопрос после финала Лиги Чемпионов, в котором "горожане" сыграют с "Интером".

В этом сезоне Гюндоган провел 49 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 передач.

По теме
yellow-arrow
Реал хочет продлить контракт с основным хавбеком Милана
yellow-arrow
Наполи может пригласить Галтье на пост тренера
yellow-arrow
Ди Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде