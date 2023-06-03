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Милан заинтересован в подписании Арнаутовича

Италия
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Потенциальная замена Ибрагимовичу?

Милан заинтересован в подписании Арнаутовича

Фото: NewsBeezer

Новина українською

"Милан" в поисках нового форварда. После того, как Златан Ибрагимович объявил, что покидает клуб, "россонери" ищут варианты на замену.

Одним из них может стать Марко Арнаутович. Клуб связался с агентом игрока. В ближайшие дни состоятся переговоры о деталях и условиях сделки, - об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сейчас Марко выступает за "Болонью". В этом сезоне он сыграл за клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 1 ассист.

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В статье: Марко Арнаутович Милан
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