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Милан заинтересован в подписании Арнаутовича
Потенциальная замена Ибрагимовичу?
Фото: NewsBeezer
"Милан" в поисках нового форварда. После того, как Златан Ибрагимович
Одним из них может стать Марко Арнаутович. Клуб связался с агентом игрока. В ближайшие дни состоятся переговоры о деталях и условиях сделки, - об этом сообщает Фабрицио Романо.
Сейчас Марко выступает за "Болонью". В этом сезоне он сыграл за клуб 22 матча, забил 9 мячей и отдал 1 ассист.
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Источник:twitter.com
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