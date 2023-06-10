Долги и суды, но и ум, характер и опыт. Набор качеств Интера способен поймать Манчестер Сити

Многие считают "Интер" случайным гостем в финале Лиги Чемпионов. Начинают считать, сколько голов пропустит сегодня от "Манчестер Сити". Указывают на легкую жеребьевку плей-офф - "Порту", "Бенфика", "Милан", которых он по бюджету и по силе игроков и тренера должен был обыгрывать в любом случае. Но не все так просто. Речь об опытной сбалансированной команде, по своим качествам способной поймать именно "Сити".

Долги, суды и мозги

Экономика точно не за него. Согласно Forbes, доход "нерадзурри" в сезоне 2021/22 составил 308 миллионов евро, доход "Манчестер Сити" - 731, "Реала" - 714, "Ливерпуля" - 702, "Баварии" - 654... Сезонный убыток составил 140, и такой цифре в клубе радовались как дети, ведь она уменьшилась с 245-ти - рекорда Серии А всех времен. "Сити" же записал прибыль в почти 50.

Общая рыночная стоимость игроков "Сити" - 1.05 миллиарда евро, "Интера" - 0.53.

В нынешнем сезоне "Интер" недосчитался 24-ех миллионов евро от спонсора на фронте футболок. Биткойн-компания не заплатила ни цента, и весной было принято решение убрать её имя.

Владелец клуба - китайский концерн Suning - очень сильно пострадал от коронавируса. Даже собирали консилиум из ведущих китайских компаний и правительства с обсуждением путей помощи. Хотя самом деле это выглядело обсуждением путей откусить как можно больший кусок у кризисного гиганта.

Президента Стивена Чжана ожидает суд по невозвращению кредитов на 300 миллионов евро, не связанных с клубом. Кредиторы уже потребовали составить опись его имущества, в том числе и клуб. Чжан взял и другой кредит - на 275 миллионов. Если не вернёт через год 350 - будет вынужден отдать клуб кредитору, американскому фонду Oaktree.

Вот сейчас судорожно пытаются найти покупателя акций. Чжан мечется из США в Финляндию и Саудовскую Аравию. А журналист Фабио Равеццани объясняет: "У него есть привычка делать абсурдные долги, и когда-то это ему аукнется".

Как результат - клуб не тратит, а продает. За последние пять лет его трансферное сальдо составляет лишь минус 46 миллионов евро. Это то, что он потратил нетто за эти годы. Пришлось продавать Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, а также почти всю талантливую молодёжь, Иван Перишич ушёл свободным агентом, Милан Шкриньяр уходит таким.

Выход в финал Лиги Чемпионов спас от продажи второй звезды этим летом, но не факт, что от первой. Андре Онана и Николо Барелла - первые кандидаты на выход.

Берет клуб также большей частью свободных агентов. Онана, Мхитарян, Джеко, Чалханоглу, Де Фрай, за Дармиана заплатили мизер, Ачерби и Лукаку в аренде.

Но вот здесь как раз и проявился гений Генерального директора Джузеппе Маротты. Он давно считается специалистом по свободным агентам. Взял Андреа Пирло в "Ювентус", что изменило судьбу клуба после Кальчополи, в частности, двух седьмых мест подряд. Вывело клуб в два финала Лиги Чемпионов.

Маротту выдавили из "Юве" в 2018-ом году за протесты против подписания Криштиану Роналду. И с того момента как раз началось гниение туринского клуба, приведшее к финансовой катастрофе, махинациям и уходу всего руководства. А вот в "Интере" его обожают. Директором 66-летний Джузеппе работает с 1978-го года (в 21 год был назначен спортивным директором юношеских команд родного "Варезе"), и его опыт огромен.

Подписание Лукаку в аренду за восемь миллионов через год после продажи "Челси" за 115 называют его шедевром и мастер-классом.

Возвращение к базису

На поле "Интеру" также было очень тяжело. В лиге он долго болтался на 6-7 местах. Хотя лучшие эксперты, в том числе Фабио Капелло и Арриго Сакки, уверенно заявляют, что его состав уже третий год сильнейший в Италии. Победу в Суперкубке в январе Tuttosport назвал "спасением жизни сезона". Тогда Симоне Индзаги пребывал на пороге увольнения. Как и в апреле. Как говорят, лишь успехи в Лиге Чемпионов оставили его на посту.

И осенью, и зимой, и весной клуб проводил экстренные заседания, особые беседы с тренером и игроками. Маротта требовал от клуба успокоиться, от игроков - бороться за футболку клуба, уважать её. Осенью он влетал всем другим грандам лиги - "Милану", "Лацио", "Роме", "Ювентусу", зимой и весной начал влетать аутсайдерам. В марте-апреле набрав одно очко в пяти матчах с двумя забитыми.

Складывалось впечатление, что команда всеми силами цепляется за Лигу Чемпионов не из-за самой Лиги, а в борьбе за Индзаги, за каждый евро дохода и за место в ЛЧ в следующем сезоне. В итоге место было добыто через лигу, но лишь в предпоследнем туре. И вообще впервые в истории Серии А кто-либо завершил её сезон в Топ-3 с 12-ю поражениями.

Индзаги угрожал тем, кто его подведет в Порту в 1/8 финала Лиги Чемпионов, вылетом из состава до конца сезона. А также, что заговорит в конце сезона и расскажет, кто его подвел и кто ему мешал. Причем имея в виду не только игроков.

И все же команда сумела перезагрузиться. Стала первой в сезоне в лиге, кто переиграл будущего чемпиона "Наполи". Взяла реванш у "Ромы", "Лацио". "Ювентуса" в Кубке. Пропустив в этих пяти матчах лишь два мяча. А "Милан" и вовсе переиграла четырежды подряд без пропущенных.

Четыре победы за сезон над соседями в истории были одержаны лишь во второй раз и впервые с 1974-го года. А четырех "сухих" матчей подряд против них не было вообще никогда.

Тогдашний технический директор "Милана" Паоло Мальдини признал, что во всех этих четырех матчах даже борьбы не было, что "Интер" гораздо сильнее его команды.

В Лиге Чемпионов также удалось перезагрузиться. И, как и в лиге, прежде всего через оборону. Пять из шести матчей плей-офф без пропущенных и восемь в сезоне в турнире в целом. До рекорда "Челси"-2020/21 всего один. Лондонцы тогда добыли девятый в финале против "Манчестер Сити". Кажется, что когда "Интер" упрется - он просто не способен пропустить.

Оборону удалось настолько усилить во многом благодаря отказу от владения мячом. В Серии А "нерадзурри" по владению третьи, а по ударам по воротам вообще первые. Там они всегда пытаются доминировать. В ЛЧ же были 28 и 38 процентов владения против "Барселоны", 32 в гостях против "Порту", 40 и 42 против "Бенфики", 43 и вновь 43 - против "Милана".

По высоте завладевания мячом "Интер" худший в нынешнем плей-офф с 38.4 метра. То есть он очень низко садится в оборону. А латерали Думфриз и Димарко, полузащитники, форварды бросаются в стремительные атаки. Все игроки этих линий - быстрые, очень подвижные, мобильные. Даже Лукаку после семи месяцев провала набрал форму, не только забивает, но и ассистирует и бегает.

Как заявляет Сакки, оставлять "Интеру" простор - самоубийство. Гвардиола также понимает это: "Они умеют защищаться, но и не нервничают, когда с мячом. Они очень опасны в атаке, и если ошибёшься - могут убить тебя за секунду". Сбалансированная команда, которая умеет все. И "Сити", первого в ЛЧ по высоте завладевания мячом, то есть оставляющего простор позади, она более чем способна ужалить.

Логично, что после шести лет поисков атакующей игры, "испанского" футбола итальянцы вернулись к своему легендарному базису - обороне - и тут же впервые в истории пробились впятером в полуфиналы Еврокубков, в том числе в три финала.

Альманах

Одной из главных причин успеха команды можно и нужно назвать Индзаги. Он тренирует на взрослом уровне всего семь лет, а уже взял семь Кубков и Суперкубков Италии. Больше нет ни у кого. В том числе по два Кубка и Суперкубка за два сезона с "Интером". Симоне уже называют Кубковым королем.

С нынешней командой он проиграл лишь одно из 14-ти противостояний на вылет - в 1/8 финала Лиги Чемпионов предыдущего сезона "Ливерпулю". Да и тогда победил в гостях со счетом 1:0, вдесятером давил и чуть не забил второй.

В юности его называли "Альманахом" за энциклопедические знания. Но карьеру игрока он проводил беспечно, с шутками, без дисциплины. Все его партнеры по командам страшно удивляются, что стал тренером вообще. И вот он сумел объединить знания и лёгкую непринуждённую атмосферу. Чжан называет его самым лёгким тренером, с которым ему приходилось работать. Указывая, что он никогда не нервничает. "Он стал подарком для меня".

Ну и, разумеется, игроки. Состав команды силен и опытен даже на наивысшем уровне. Более удивляет не этот выход в финал, а то, что в предыдущие сезоны они трижды подряд не могли выйти из группы. Уступая неграндам - "Тоттенхэму", обеим "Боруссиям". Те провалы были аномалией, не этот успех.

Онана уже был в полуфинале Лиги Чемпионов с "Аяксом". Дармиан играл в "Манчестер Юнайтед", Ачерби, Барелла и Бастони - чемпионы Европы со сборной Италии. Причем последние двое - игроки высочайшего класса. Николо очень хвалит Юрген Клопп, Алессандро давно желает купить тот же Гвардиола.

Де Фрай - бронзовый призер ещё Чемпионата Мира-2014, Лаутаро Мартинес - чемпион мира-2022, Марцело Брозович - бронзовый призер ЧМ-2022 и серебряный - ЧМ-2018. Думфриз - игрок стартового состава сборной Нидерландов. Ну а опыт и способности Лукаку, Джеко и Мхитаряна всем известны.

Да, эти трое, Ачерби, Де Фрай, Дармиан, Брозович очень немолоды, в целом состав - старейший в Серии А по среднему возрасту, потому и на лигу огня не хватает. Но настроиться на матчи Лиги Чемпионов получается отлично. Тем более, что этот турнир никто в команде не выигрывал, а этот шанс, может быть, последний.

Очень хочет его выиграть и воспитанник и болельщик клуба Федерико Димарко, ещё ребёнком бывший на победном финале-2010 и рассказывающий о невероятных ощущениях.

Даже главный признак Топ-клуба - скамья запасных - у "Интера" в полном порядке. Если не будет травм, на ней сегодня будут сидеть такие фигуры как Ханданович, Шкриньяр, Гозенс, Де Фрай, Д"Амброзио, Мхитарян, Джеко и Хоакин Корреа.

"Интер" в финале заслуженно и обладает необходимым набором для того, чтобы остановить "Манчестер Сити". Умом, балансом, скоростью, опытом и кубковой цепкостью. Качествами, критически важными в решающих матчах.

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