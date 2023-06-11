Серия А. Фараони в роли Луиса Суареса, Коваленко и Специя вылетают

Серия А. Плей-офф против вылета

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Специя" - "Эллас Верона" 1:3

Голы: Ампаду 15 - Фараони 5, Нгонг 26, 38

Нереализованный пенальти: Нзола 70 (С, вратарь)

Удаление: Фараони 68 (Э, прямая красная)

Перед сезоном 2022/23 Серия А изменила регламент. Решив вернуть плей-офф. Чемпионский и против вылета. И сразу же понадобился последний. "Специя" и "Верона" завершили регулярный сезон с 31-им очком, по очным матчам лучше была первая, да и на 90-ой минуте последнего тура она оставалась по очкам. Но это уже не имело значения. Имел значение первый плей-офф с 2005-го года.

Напряжение было велико. Оба клуба не бедствуют экономически, неплохо работают, ни в коем случае не собирались вылетать в начале сезона. Их болельщики весьма воинственны. Потому матч перенесли из Удине в Реджо-Эмилию, билеты начали продавать поздно и выделили для продажи лишь 70 процентов. Да еще и максимально проредили центральные трибуны.

Начался матч бешено. Обе команды были запредельно настроены. Лазович прорвался слева, отдал "кросс" чуть назад, Фараони замкнул через руку вратаря и ногу защитника Ампаду. Реца ответил мощным и лишь чуть неточным ударом издали, Ампаду метров с 20-ти пробил не менее мощно и уже точно после отскока. Чуть не сломав перекладину.

Затем команды слишком часто ошибались. Но "Верона" оказалась достаточно качественной для того, чтобы впервые с октября 2021-го забить три мяча в первом тайме в Серии А. И вновь против "Специи". Сулемана прорвался, упал, встал, Джурич получил от него и разыграл издевательскую "стенку" с Нгонгом на линии штрафной. А затем Нгонг сам прорвался, пофинтил, пофинтил еще раз и пробил с рикошетом от Ампаду.

Первый тайм "Верона" выиграла и по ударам по воротам со счетом 7:3, по ударам в створ - 5:1. Но второй был совсем иным. "Специя" выиграла его по ударам со счетом 14:2, по ударам в створ - 9:0. Правда, до 68-ой минуты "Эллас" оборонялся без проблем. Кроме удара Журковски, отбитого Монтипо. Но вдруг длинный пас, защитник сбрасывает головой назад, другой "махнул косой" - и Шомуродов перебросил вратаря.

Правда, гола не было. Ведь Фараони включил Луиса Суареса и успел выбить рукой на самой линии. И это помогло. Ведь пенальти Нзола исполнил ужасно, просто отдав пас Монтипо. Далее вдесятером, правда, было очень тяжело. Монтипо отбил удар Шомуродова и добивание в упор Бурабии, коварный удар головой Ампаду, удар Нзолы метров с пяти (хотя здесь вновь форвард пробил ужасно). Ампаду метров с 13-ти замкнул в перекладину!

Итак, после трех своих первых сезонов в Серии А в истории "Специя" вылетает. А "Верона" остается. Последняя гораздо опытнее. Она остается на пятый сезон подряд, причем в первые три нынешней каденции завершала в Топ-10. Да и вообще чемпион Италии 1985-го года. Ее игроки опытнее. И она умеет кое-как добывать очки у других аутсайдеров. А "Специя" побеждала "Интер" и "Милан", но с 16-го января - никого, кроме них.

Виктор Коваленко вышел на поле впервые с 13-го мая. Впервые с 28-го апреля получил более 12-ти игровых минут. Заменил он атакующего полузащитника Журковски на 65-ой. Шел высоко в атаку, потому ждал передач, а не отдавал их. Коснулся мяча лишь 13 раз. Заработал опасный штрафной, подал опасный угловой, но по воротам не пробили. Двойной сейв Монтипо начался с его короткого паса Шомуродову.

В целом на счету Коваленко в сезоне 19 матчей лиги, из них семь - с первых минут. Всего игровых минут - 570. Также 73 минуты в одном матче Кубка.