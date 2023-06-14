Юг, центр, оборона и ажиотаж зрителей. Итоги сезона 2022/23 в Серии А

UA-Футбол подводит итоги сезона 2022/23 в Серии А.

Общие тенденции

Необычный получился сезон, запоминающийся. Впервые с сезона 1984/85 в Топ-2 Серии А нет ни "Ювентуса", ни "Милана", ни "Интера". Впервые в истории Серии А на двух ее первых местах нет ни одной команды, базирующейся севернее Рима. Топ-2 из представителей лишь центра и юга страны составлена впервые с сезона 1968/69. Впервые в истории два первых места заняли такие и одновременно три последних - команды с севера.

Уже одно Скудетто "Наполи", третье в истории и первое за 33 года, превращает сезон в незабываемый. Тень Диего Марадоны наконец-то свободна. Он лучший во всем - по забитым, пропущенным, владению мячом, точности передач, индивидуальной статистике игроков - форвардов, полузащитников, защитников. Ну а "Лацио" в Топ-2 лиги впервые с сезона своего последнего Скудетто - 1999/2000.

В игровом плане можно сказать, что сезон разочаровал. Забиты 974 гола. Это худший показатель с сезона 2011/12. 2.56 в среднем за матч после двух сезонов с более трех и сезона с 2.87 - сильное падение. Очень довольны сезоном должны быть чемпион, вице-чемпион и новичок "Монца". Возможно, "Аталанта" и "Болонья". Все. Без трех главных грандов в лиге в своей лучшей форме качество ожидаемо упало.

Прежде всего - после борьбы за Скудетто до последнего тура год назад на этот раз ее не было вообще. Из-за преследователей. Второе место набрало 74 очка - второй худший результат за последние 14 лет. К туру обеспечивания Скудетто (33-й) набрало 64 - второй худший за 18. Хотя и сам "Наполи" поработал. Его 80 очков после 33-го тура - шестой результат какого-либо лидера за последние 18 лет, а 90 после 38-го - седьмой. Ближе к верху.

Долго положение в турнирной таблице обещало нам сумасшедшую борьбу за места в Топ-4, против вылета. Но в итоге наверху вдруг рассосалось ранее. В том числе и из-за вмешательства судов. А внизу к последнему туру в борьбе остались две команды. И даже в итоге перешли в плей-офф против вылета впервые с 2005-го года. Но долго казалось, что будут три, а то и больше.

Что уж точно порадовало - так это ажиотаж зрителей. Среднее иx число на трибунах - 29506, наибольшее в 21-ом веке. "Интер" и "Милан" собирали в среднем более 71-ой тысячи, "Рома" - более 62-ух. Для "нерадзурри" это рекорд как минимум сорока лет (не за все годы доступны данные), для "россонери" - ровно 30-ти, для "джаллоросси" - ровно 22-ух. Впервые за 35 лет какие-либо две команды превзошли 70 тысяч.

"Наполи"

Неаполитанцы на самом деле на несколько голов выше всех. Обеспечили Скудетто за пять туров до финиша, повторив рекорд последних 29-ти лет (с тех пор, как за победу начали давать три очка). А могли и раньше. Установили чистый рекорд 29-ти лет по гандикапу после первого круга - "плюс 12". Играли великолепно. Лучано Спаллетти поставил замечательную игру, восхищавшую всю Европу.

Год назад болельщики протестовали против него и руководства. Считали, что после ухода Инсинье, Мертенса, Кулибали, Руиса, Оспины команде ничего не светит. Но новые молодые игроки проявили себя блестяще. Хвича Кварацхелия сразу же получил кличку Кварадона и стал лучшим ассистентом лиги. Его дриблинг, непредсказуемость, голы с обеих ног и головой сводили с ума и фанов, и соперников. Ким Мин-Чже стал столпом обороны.

Совершили скачок и не новые игроки. Виктор Осимхен избавился от глупостей вроде дурацких травм, вечеринок, коронавируса и стал неудержимым форвардом. Лучшим бомбардиром лиги с 26-ю голами. Центр поля Лоботка-Ангисса-Зелински соединял в себе все нужные качества и действовал безупречно. Как и вратарь Алекс Мерет, который летом уже сидел на чемоданах. И скамья запасных помогала - новички Оливера, Симеоне, Распадори.

В начале матчей легко не было. В таблице первых таймов он даже третий. Но в итоге настойчивость, игровая структура и скамья запасных помогали. Капитан Джованни Ди Лоренцо хвалит за это Спаллетти, говоря, что он привил команде не только игру, но и голод, уверенность в себе и дух победителя. Неаполитанцам этих качеств всегда не хватало. Как, правду говоря, и командам Спаллетти. Но и он, и они повзрослели.

Разумеется, хайлайтом стал 5:1 над "Ювентусом". Впервые за 30 лет "Юве" пропустил от кого-либо столько. То была славная охота.

"Лацио" и "Интер"

Маурицио Сарри постоянно жаловался на слабый характер игроков "Лацио". Он как раз и первый в таблице первых таймов, но во втором часто терял. И все же в итоге стабилизировался и стал вторым. Большой успех команды с седьмым бюджетом в лиге, с проблемами с денежной ликвидностью. С неудачным сезоном Чиро Иммобиле по его меркам - лишь 12 мячей. В сущности, без него, с "фальшивой девяткой", команда даже выглядела интереснее.

Причем успех принес не Сарризм. Фундамент короткого паса, особенно на выходе из обороны, помог. Но больше помогла сама оборона. Иван Проведель выдал 21 "сухой" матч, повторив рекорд лиги 29-ти последних лет. Другие новички - центральные защитники Казале и Романьоли - отлично прикрывали его. Это уж точно помогало в Топ-матчах - в двух победах над "Ромой", победах над "Интером", "Ювентусом", "Наполи" в гостях, "Аталантой".

Разве что "Милан" разорвали атакой - 4:0.

"Интер" в итоге даже обошел "Наполи" по ударам по воротам за матч. По голам стал уверенно вторым. Его атакующий потенциал велик. Но как раз в Серии А он не был использован полностью. Во время серии из одного очка в пяти турах "нерадзурри" запарывали кучу убойных моментов. Также оборона пропускала слишком много, центр поля часто выглядел неспособным установить контроль даже над "Эмполи", "Специей", и "Сампдорией".

В осенней части сезона он влетал почти всем грандам, пропуская от всех по 2-3 мяча. В зимне-весенней терял очки против аутсайдеров. В трех матчах против указанных в предыдущем абзаце набрал лишь одно. Против "Салернитаны" и "Монцы" терял победу на последних минутах. Он стал первой командой в истории лиги, сумевшей пробиться в Топ-3 с 12-ю поражениями в сезоне. И это не похвала ему, а критика лиге.

Команда Симоне Индзаги блестяще выступила в кубковых турнирах. Выиграла Кубок, Суперкубок, играла в Лиге Чемпионов. Но в лиге не поняла, что делать. Тренер пенял на продолжительные травмы Брозовича, Шкриньяра, Лукаку (стержневых игроков), возможно, вратаря Хандановича сменили на Онану поздновато. Но прежде всего сам алленаторе не справился.

"Ювентус" и "Милан"

Без снятия десяти очков третьим стал бы "Ювентус". Массимилиано Аллегри постоянно и раздражённо подчёркивает это, говоря о хорошем сезоне в лиге и о прогрессе по сравнению с четвёртым местом год назад. Оправдывается вихрями вокруг клуба и гордится тем, что сбивали его с пути ненадолго. Серия из восьми побед подряд осенью, затем семь побед в восьми матчах зимой-весной. Хорошая оборона. Две победы над "Интером".

С другой стороны, для такого клуба третье место - не достижение. Да и третье реальное было в его руках даже после снятия десяти очков, но он провалился в решающие моменты. В сентябре Аллегри выводили под полицейским эскортом, а 1:5 в Неаполе в январе - несмываемое пятно. Да и против грандов в целом "Юве" играл неудачно. По два поражения от "Милана" и "Наполи", одно очко из шести возможных против "Ромы".

Поль Погба и Анхель Ди Мария не оправдали свои зарплаты в 7.5-8 миллионов евро, Душан Влахович не оправдал заплаченные за него 80. А чуть ли не лучшим в команде был вратарь Щенсны.

20 лет "Милан" не обеспечвал место в Топ-4 с таким низким очковым показателем - 67. Да и обеспечил лишь благодаря наказанию "Ювентуса". Реальные ощущения в стране "россонери" - неудачного сезона в лиге. И это несмотря на рекордные показатели Оливье Жиру восьми последних лет и Рафаэля Леау в карьере. Их не хватило, да и оборона подвела. Железная в концовке чемпионского сезона, на этот раз она постоянно проваливалась.

Падение чемпиона на пятое место привело к увольнению директоров - Паоло Мальдини и Фредерика Массары. Главный тренер Стефано Пиоли также несколько раз был близок к увольнению. Осень вышла как раз весьма приличной, но январь - кошмарным. С двумя очками в пяти матчах, в том числе 0:4, 2:5. А не радовал игрой "Милан" почти никогда. Кроме 4:0 над "Наполи" в апреле, но сразу же после этого он не переиграл аутсайдеров.

Лишь три победы над десятью командами из нижней части турнирной таблицы во втором круге.

"Аталанта" и "Рома"

Болельщики "Ромы" обожают Жозе Моуриньо, вывесили баннер: "Наш командир на тысячу лет вперед". Болельщики "Аталанты" обожают Джан Пьеро Гасперини. Но не слишком ли малого достигли эти команды? Не должны ли они были побороться крепче за Топ-4? Оба тренера постоянно яростно отвечали, что нет, что у них нет команды для этого, что это вообще не цель. Моур заявлял, что у него нет команды на два турнира.

Возможно, они правы. В "Аталанте" провалили сезон Сапата и Муриэль, в разгар сезона вылетел и как следует не вернулся лучший бомбардир Лукман. Происходила смена поколений. Помощи скамьи запасных не было. Ей ещё повезло, что не играла в Еврокубках. В принципе, выглядели бергамцы прилично, и Гасперини очень доволен пятым местом. Даже сказал, что впервые в истории команда весь сезон шла в Еврокубковой зоне.

"Рома" играла в Еврокубках. Дошла до финала Лиги Европы. А в лиге в 31-37 турах не побеждала (антирекорд карьеры Моура). Эпидемия травм мешала. Веские причины. Но ведь она создавала много, была одним из лидеров по xG. Подводила реализация. Даже чуть не установила клубный антирекорд по забитым последних 72-ух лет. 40 процентов голов забивала со стандартных положений, а это плохой признак. Еще и привозила в обороне.

Моур же ссорился с арбитрами, угрожал подать в суд на одного, называл второго худшим в своей карьере. Сообщал, что ходит на матчи с диктофоном и все записывает, а иногда просто прекращает работу, боясь быть удалённым. Он и члены его штаба были удалены за сезон во всех турнирах 15 раз. Что точно не приносило спокойствие.

Другие

Тот же Моуриньо, говоря о потерях очков "Ромы", заявлял, что середняки Серии А существенно добавили и теперь не отдают матчи просто так. И вправду сложилось впечатление, что для "Фиорентины", "Болоньи", "Торино", "Монцы", "Удинезе", "Сассуоло", "Салернитаны" отобрать очки у грандов даже не составляет труда. Все, кроме "Торо", сделали это 6-7 раз. А их тренеры получали море комплиментов и слухи о переходе к грандам.

Подводили их матчи против команд своего уровня и ниже. Потому и не удалось даже приблизиться к Топ-7. Хотя "Болонья" побила клубный рекорд по очкам последних 29-ти лет, "Фиорентина" с начала марта по очкам стала первой в лиге, благодаря чему в итоге зацепила восьмое место. Также показатель нестабильности других, учитывая занятость "фиалок" в Кубке и Лиге Конференций и их долгие страдания в лиге.

"Эмполи", "Салернитана" и "Лечче" выглядели очень неплохо, особенно - против грандов. Но из-за наивности и проблем против аутсайдеров пришлось бороться за выживание. Хотя все они решили вопрос еще до последнего тура.

Что касается вылетевших, то "Сампдория" гораздо больше боялась банкротства клуба и не сумела настроиться на игру. "Кремонезе", как признавал его президент, после 27-ми лет отсутствия оказался не готов к Серии А. Да и уж слишком доверял Массимилиано Альвини. По очкам с Давиде Баллардини он как раз выше зоны вылета. А "Специя" не провела ни единого тура в зоне вылета, но в итоге вылетела в плей-офф.

"Верона" летом отпустила всех лидеров и ожидаемо после трех лет в Топ-10 покатилась. Дважды сменила тренера. Но в итоге усилилась в январе, получила от усиления семь голов в лиге. "Специя" же в январе продала лидера обороны Кивьора в "Арсенал" за 25 миллионов. Первая сумела набрать очки против команд своего калибра, вторая часто разваливалась и во втором круге победила лишь дважды - "Милан" и "Интер".

Виктор Коваленко отыграл в лиге за "Специю" 19 матчей (семь - в стартовом составе) и лишь 570 минут. Без голов, один ассист. Начал неплохо, его даже называли мозгом, самым умным игроком команды. Но много пропускал из-за травм и с десятого тура уже почти лишь страдал. Его тренеры меняли опорников часто, но не на украинца. Не могли найти ему позицию. Не атакующий и не оборонительный.

Апофеозом стал матч против "Монцы" в апреле (0:2). Когда он должен был забивать как минимум дважды, но мазал, интересно создавал, но партнеры по команде не забили. Также не прикрыл автора гола соперника и чуть не привез еще один.

Сборная сезона : Проведель ("Лацио"), Ди Лоренцо ("Наполи"), Ким ("Наполи"), А. Романьоли ("Лацио"), Костич ("Ювентус"), Лоботка ("Наполи"), Ангисса ("Наполи"), С. Милинкович-Савич ("Лацио"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Осимхен ("Наполи"), Кварацхелия ("Наполи")

Запасные : Мерет ("Наполи"), Димарко ("Интер"), Казале ("Лацио"), Смоллинг ("Рома"), Ррахмани ("Наполи"), Коопмейнерс ("Аталанта"), Барелла ("Интер"), Зелински ("Наполи"), Рабио ("Ювентус"), Леау ("Милан"), Дибала ("Рома")

Лучшие игроки сезона : 1. Осимхен ("Наполи"), 2. Кварацхелия ("Наполи"), 3. Ким ("Наполи"), 4. Проведель ("Лацио"), 5. Лаутаро Мартинес ("Интер")

Прорывы сезона : 1. "Наполи", 2. Кварацхелия ("Наполи"), 3. Ким ("Наполи"), 4. "Лацио", 5. "Монца"

Разочарования сезона : 1. "Рома", 2. "Милан", 3. Погба ("Ювентус"), 4. Де Кетеларе ("Милан"), 5. Абрахам ("Рома")

Лучшие тренеры сезона : 1. Лучано Спаллетти ("Наполи"), 2. Маурицио Сарри ("Лацио"), 3. Раффаэле Палладино ("Монца"), 4. Тьяго Мотта ("Болонья"), 5. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта")

P. S. Такие знаковые игроки как Златан Ибрагимович и Фабио Квальярелла покинули лигу. Первый завершил карьеру, со вторым все еще неясно. Их точно будет не хватать. Будет не хватать и Синиши Михайловича. Еще в сентябре он тренировал "Болонью", но в декабре скончался. R.I.P.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Sky Sport Italia