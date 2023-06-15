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Стали известны детали контракта Руди Гарсии в Наполи
2,5 миллиона евро зарплаты в год
Фото: twitter.com/RudiGarcia
Главный тренер Руди Гарсия подписал с Наполи контракт до лета 2025-го, сообщает Николо Скира. Зарплата новоиспеченного менеджера чемпионов Италии составит 2,5 миллиона евро в год.
Также в контракте прописана опция продления ещё на год. Таким образом Руди может остаться в клубе до 2026-го, если специалист будет иметь успехи.
Напомним, что "Наполи" попрощался с Лучано Спаллетти, который привел команду к первому скудетто за 33 года. Сообщалось, что итальянский специалист не сошелся во взглядах на дальнейшее сотрудничество с владельцем "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом.
Rudi #Garcia’s deal with #Napoli— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2023
???? Contract until 2025
Unilateral Option until 2026 for ADL
???? Salary: €2,5M/year #transfers
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