Стали известны детали контракта Руди Гарсии в Наполи

Главный тренер Руди Гарсия подписал с Наполи контракт до лета 2025-го, сообщает Николо Скира. Зарплата новоиспеченного менеджера чемпионов Италии составит 2,5 миллиона евро в год.

Также в контракте прописана опция продления ещё на год. Таким образом Руди может остаться в клубе до 2026-го, если специалист будет иметь успехи.

Напомним, что "Наполи" попрощался с Лучано Спаллетти, который привел команду к первому скудетто за 33 года. Сообщалось, что итальянский специалист не сошелся во взглядах на дальнейшее сотрудничество с владельцем "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом.

Rudi #Garcia’s deal with #Napoli



???? Contract until 2025

Unilateral Option until 2026 for ADL

???? Salary: €2,5M/year #transfers