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Стали известны детали контракта Руди Гарсии в Наполи

Италия
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2,5 миллиона евро зарплаты в год

Стали известны детали контракта Руди Гарсии в Наполи

Фото: twitter.com/RudiGarcia

Новина українською

Главный тренер Руди Гарсия подписал с Наполи контракт до лета 2025-го, сообщает Николо Скира. Зарплата новоиспеченного менеджера чемпионов Италии составит 2,5 миллиона евро в год.

Также в контракте прописана опция продления ещё на год. Таким образом Руди может остаться в клубе до 2026-го, если специалист будет иметь успехи.

Напомним, что "Наполи" попрощался с Лучано Спаллетти, который привел команду к первому скудетто за 33 года. Сообщалось, что итальянский специалист не сошелся во взглядах на дальнейшее сотрудничество с владельцем "Наполи" Аурелио Де Лаурентисом.

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В статье: Руди Гарсия Наполи (Неаполь)
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