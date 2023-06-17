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Интер собирается получить не менее 80 миллионов за трансфер Барреллы
Игроком интересуются несколько английских клубов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл" интересуются полузащитником "Интера" Николо Бареллой в качестве усиления центра полузащиты.
В то же время "нерадзурри" могут продать игрока при наличии достойного предложения – в клубе хотят получить по крайней мере 80 млн евро.
Напомним, в 2019 году "Интер" взял игрока в аренду за 12 млн евро в "Кальяре" с обязательным выкупом за 32,5 млн. За это время Никола забил 20 голов и отдал 44 результативных передачи в 187 матчах.
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