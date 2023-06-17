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Ювентус хочет избавиться от полузащитника Артура Мело
Слишком большая зарплата, обременяющая клуб
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" планирует этим летом избавиться от полузащитника Артура Мело. Его зарплата в 6,5 млн евро слишком велика для клуба. К тому же, на игрока не рассчитывает главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Интерес к Артуру уже проявили клубы из Испании, Франции и Турции, об этом сообщает gazzetta.it
26-летний бразилец присоединился к "Ливерпулю" летом прошлого года на правах аренды. Он сыграл лишь один матч за "красных", после чего получил серьезную травму, которая вывела его из строя до марта.
Клуб решил не активировать опцию выкупа, которая была добавлена к арендному соглашению Артура, и отправил его обратно в "Ювентус", который также не рассчитывает на игрока.
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