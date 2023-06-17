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Ювентус хочет избавиться от полузащитника Артура Мело

Италия
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Слишком большая зарплата, обременяющая клуб

Ювентус хочет избавиться от полузащитника Артура Мело

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ювентус" планирует этим летом избавиться от полузащитника Артура Мело. Его зарплата в 6,5 млн евро слишком велика для клуба. К тому же, на игрока не рассчитывает главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Интерес к Артуру уже проявили клубы из Испании, Франции и Турции, об этом сообщает gazzetta.it

26-летний бразилец присоединился к "Ливерпулю" летом прошлого года на правах аренды. Он сыграл лишь один матч за "красных", после чего получил серьезную травму, которая вывела его из строя до марта.

Клуб решил не активировать опцию выкупа, которая была добавлена к арендному соглашению Артура, и отправил его обратно в "Ювентус", который также не рассчитывает на игрока.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Артур Мело
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Источник:
gazzetta.it

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