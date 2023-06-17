Погба: Из-за этой травмы я состарился на десять лет за семь месяцев

Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба поделился подвел итоги прошедшего сезона. Практически всю кампанию. 2022/23 французский хавбек пропустил из-за травмы.

"Травма заставила меня сильно повзрослеть. Последние несколько месяцев заставили меня значительно вырасти, они заставили меня понять многое о жизни. Я постарел на десять лет за семь месяцев. И, как я уже сказал, это может быть только положительным для меня, потому что я смотрю на вещи положительно.

Я верующий человек, поэтому воспринимаю эти вещи как этапы и испытания. Это испытание, которое помогло мне вырасти, где я повзрослел и научился многим вещам в жизни.

Я узнал, что такое важные вещи. Потому я воспринял это хорошо. Это стало для меня толчком. Честно говоря - сейчас это все позади. Это действительно сформировало меня", - рассказал 30-летний полузащитник.