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Погба: Из-за этой травмы я состарился на десять лет за семь месяцев

Италия
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Откровенное интервью Поля

Погба: Из-за этой травмы я состарился на десять лет за семь месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба поделился подвел итоги прошедшего сезона. Практически всю кампанию. 2022/23 французский хавбек пропустил из-за травмы.

"Травма заставила меня сильно повзрослеть. Последние несколько месяцев заставили меня значительно вырасти, они заставили меня понять многое о жизни. Я постарел на десять лет за семь месяцев. И, как я уже сказал, это может быть только положительным для меня, потому что я смотрю на вещи положительно.

Я верующий человек, поэтому воспринимаю эти вещи как этапы и испытания. Это испытание, которое помогло мне вырасти, где я повзрослел и научился многим вещам в жизни.

Я узнал, что такое важные вещи. Потому я воспринял это хорошо. Это стало для меня толчком. Честно говоря - сейчас это все позади. Это действительно сформировало меня", - рассказал 30-летний полузащитник.

В прошлом сезоне на клубном уровне Погба отыграл всего 161 минуту. Поль принял участие в 10 поединках и записал на свой счет 1 голевую передачу.

Примечательно, что 14-го мая француз впервые за 390 календарных дней вышел в стартовом составе на поле.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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