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Погба: Из-за этой травмы я состарился на десять лет за семь месяцев
Откровенное интервью Поля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поль Погба поделился подвел итоги прошедшего сезона. Практически всю кампанию. 2022/23 французский хавбек пропустил из-за травмы.
"Травма заставила меня сильно повзрослеть. Последние несколько месяцев заставили меня значительно вырасти, они заставили меня понять многое о жизни. Я постарел на десять лет за семь месяцев. И, как я уже сказал, это может быть только положительным для меня, потому что я смотрю на вещи положительно.
Я верующий человек, поэтому воспринимаю эти вещи как этапы и испытания. Это испытание, которое помогло мне вырасти, где я повзрослел и научился многим вещам в жизни.
Я узнал, что такое важные вещи. Потому я воспринял это хорошо. Это стало для меня толчком. Честно говоря - сейчас это все позади. Это действительно сформировало меня", - рассказал 30-летний полузащитник.
В прошлом сезоне на клубном уровне Погба отыграл всего 161 минуту. Поль принял участие в 10 поединках и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Примечательно, что 14-го мая француз впервые за 390 календарных дней
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