Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты

В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле играет против "Кремонезе".

Поль Погба вышел в стартовом составе зебр на эту игру. Однако уже на 24-й минуте "аленаторе" хозяев поля Массимилиано Аллегри был вынужден снять с игры француза – 30-летний полузащитник получил травму.

Французский хавбек вышел на поле с первых минут впервые за 390 дней.

Напомним, прошлым летом Поль получил тяжелую травму колена.