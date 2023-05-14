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Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты
Ужасный отрезок в карьере Поля
Фото: twitter.com/juventusfc
В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле играет против "Кремонезе".
Поль Погба вышел в стартовом составе зебр на эту игру. Однако уже на 24-й минуте "аленаторе" хозяев поля Массимилиано Аллегри был вынужден снять с игры француза – 30-летний полузащитник получил травму.
Французский хавбек
Напомним, прошлым летом Поль получил тяжелую травму колена.
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