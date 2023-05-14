  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Ужасный отрезок в карьере Поля

Погба вышел в старте впервые за 390 дней и получил травму через 24 минуты

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

В рамках 35-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" на своем поле играет против "Кремонезе".

Поль Погба вышел в стартовом составе зебр на эту игру. Однако уже на 24-й минуте "аленаторе" хозяев поля Массимилиано Аллегри был вынужден снять с игры француза – 30-летний полузащитник получил травму.

Французский хавбек вышел на поле с первых минут впервые за 390 дней.

Напомним, прошлым летом Поль получил тяжелую травму колена.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Болонья и Рома играют в вечную 0:0, Ювентус практически в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Малиновский в старте на домашний поединок против Анже
yellow-arrow
Погба выйдет на поле с первых минут впервые за 390 дней
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Кремонезе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде