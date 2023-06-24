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Вице-капитан Интера отказался от предложений из Саудовской Аравии и продлит контракт
31-летний футболист еще хочет играть в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine
Вице-капитан "Интера" Стефан де Врей останется в "Интере". Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к соглашению о продлении контракта.
Предварительное соглашение завершалось 30 июня этого года. Новый контракт подписан к лету 2025 года и включает в себя опцию продолжения сотрудничества еще на один сезон.
Романо также отмечает, что клубы из Саудовской Аравии пытались оформить переход 31-летнего защитника, однако он решил остаться в "Интере".
Вскоре клуб официально объявит о переподписании контракта.
Напомним, что де Врей выступает за "Интер" с 2018 года. Тогда он присоединился к “нерадзури” на правах свободного агента после четырех сезонов в “Лацио”.
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