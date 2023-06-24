Вице-капитан Интера отказался от предложений из Саудовской Аравии и продлит контракт

Вице-капитан "Интера" Стефан де Врей останется в "Интере". Как сообщает Фабрицио Романо, стороны пришли к соглашению о продлении контракта.

Предварительное соглашение завершалось 30 июня этого года. Новый контракт подписан к лету 2025 года и включает в себя опцию продолжения сотрудничества еще на один сезон.

Романо также отмечает, что клубы из Саудовской Аравии пытались оформить переход 31-летнего защитника, однако он решил остаться в "Интере".

Вскоре клуб официально объявит о переподписании контракта.

Напомним, что де Врей выступает за "Интер" с 2018 года. Тогда он присоединился к “нерадзури” на правах свободного агента после четырех сезонов в “Лацио”.