Ветеран Интера согласовал контракт с Аль-Насром

"Интер" и саудовский клуб "Аль-Наср" договорились о трансфере Марсело Брозовича, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

В понедельник, 26 июня, клубы должны закрыть сделку. "Аль-Наср" заплатит "Интеру" около 23 млн. евро. Брозович по контракту с саудовским клубом получит зарплату в размере 20 млн. евро в год.

Предполагается, что с ним заключат трехлетнее соглашение. Контракт хорвата с "Интером" был рассчитан до 2026 года, по нему он получал 12 млн. евро в год до уплаты налогов. Ранее сообщалось, что на Брозовича претендовала "Барселона".

Напомним, Марсело Брозович выступал за "Интер" с лета 2016 года. В общей сложности он сыграл 330 матчей за клуб.