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Белотти подписал новое соглашение с Ромой
Контракт рассчитан до лета 2025 года
Фото: asroma.com
"Рома" продлила сотрудничество со своим нападающим Андреа Белотти. Новый контракт рассчитан до 2025 года.
В этом сезоне футболист принял участие в 46 матчах за римский клуб. Он забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. На данный момент трансферная стоимость игрока составляет 8,00 млн € по версии transfermarkt.
После подписания соглашения форвард дал интервью, где поблагодарил клуб за доверие:
"Я благодарю Тьяго Пинту за то, что он предоставил мне возможность играть за "Рому". Персонал и тренера за то, что дали мне возможность сделать это как можно лучше. Также, спасибо моим партнерам по команде, которые сразу же дали мне почувствовать себя частью семьи."
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