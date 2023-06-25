Белотти подписал новое соглашение с Ромой

"Рома" продлила сотрудничество со своим нападающим Андреа Белотти. Новый контракт рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне футболист принял участие в 46 матчах за римский клуб. Он забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. На данный момент трансферная стоимость игрока составляет 8,00 млн € по версии transfermarkt.

После подписания соглашения форвард дал интервью, где поблагодарил клуб за доверие: