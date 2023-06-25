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Белотти подписал новое соглашение с Ромой

Италия
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Контракт рассчитан до лета 2025 года

Белотти подписал новое соглашение с Ромой

Фото: asroma.com

Новина українською

"Рома" продлила сотрудничество со своим нападающим Андреа Белотти. Новый контракт рассчитан до 2025 года.

В этом сезоне футболист принял участие в 46 матчах за римский клуб. Он забил 4 мяча и отдал две голевые передачи. На данный момент трансферная стоимость игрока составляет 8,00 млн € по версии transfermarkt.

После подписания соглашения форвард дал интервью, где поблагодарил клуб за доверие:

"Я благодарю Тьяго Пинту за то, что он предоставил мне возможность играть за "Рому". Персонал и тренера за то, что дали мне возможность сделать это как можно лучше. Также, спасибо моим партнерам по команде, которые сразу же дали мне почувствовать себя частью семьи."

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В статье: Рома (Рим) Андреа Белотти
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Источник:
asroma.com

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