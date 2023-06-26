Погба прервал отпуск, чтобы начать тренировки

Поль Погба начал подготовку к следующему сезону на неделю раньше других игроков "Ювентуса". Полузащитник прервал отпуск, чтобы приобрести игровые кондиции.

Большую часть прошлой кампании 30-летний француз провел в лазарете. Он получил травму колена во время предсезонных тренировок в Америке, после чего полностью не восстановился, потому что откладывал важную операцию.

Погба надеется, что ранняя подготовка поможет ему приобрести нужную физическую форму и провести сезон на высоком уровне.

В прошлом сезоне полузащитник провел всего 10 матчей за туринский клуб, где отметился одним ассистом.