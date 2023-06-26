  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Погба прервал отпуск, чтобы начать тренировки
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба прервал отпуск, чтобы начать тренировки

Италия
(1 голосов)

Француз начнет подготовку на неделю раньше команды

Погба прервал отпуск, чтобы начать тренировки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поль Погба начал подготовку к следующему сезону на неделю раньше других игроков "Ювентуса". Полузащитник прервал отпуск, чтобы приобрести игровые кондиции.

Большую часть прошлой кампании 30-летний француз провел в лазарете. Он получил травму колена во время предсезонных тренировок в Америке, после чего полностью не восстановился, потому что откладывал важную операцию.

Погба надеется, что ранняя подготовка поможет ему приобрести нужную физическую форму и провести сезон на высоком уровне.

В прошлом сезоне полузащитник провел всего 10 матчей за туринский клуб, где отметился одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай заинтересован в трансфере Йовича
yellow-arrow
Массимилиано Аллегри отклонил предложение Аль-Хиляля
yellow-arrow
Белотти подписал новое соглашение с Ромой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttomercatoweb.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде