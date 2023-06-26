Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба прервал отпуск, чтобы начать тренировки
Француз начнет подготовку на неделю раньше команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поль Погба начал подготовку к следующему сезону на неделю раньше других игроков "Ювентуса". Полузащитник прервал отпуск, чтобы приобрести игровые кондиции.
Большую часть прошлой кампании 30-летний француз провел в лазарете. Он получил травму колена во время предсезонных тренировок в Америке, после чего полностью не восстановился, потому что откладывал важную операцию.
Погба надеется, что ранняя подготовка поможет ему приобрести нужную физическую форму и провести сезон на высоком уровне.
В прошлом сезоне полузащитник провел всего 10 матчей за туринский клуб, где отметился одним ассистом.
Популярное сейчас
- Украина держится в топ-3 медального зачета Европейских игр после четырех соревновательных дней
- Россияне сбросили химический боеприпас на позиции ВСУ под Марьинкой
- Человек Реброва. Стало известно, кто может заменить Ротаня во главе молодежки после ЧЕ-2023
- Ювентус попрощался с Ди Марией – аргентинца ждут в Португалии
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО