Ювентус покупает вингера сборной США с 0 голов в прошлом сезоне. Трансфер обойдется в 12 миллионов евро

"Ювентус" договорился с "Лиллем" о трансфере Тимоти Веа. За нападающего придется отдать 12 миллионов евро.

Сообщается, что нападающий уже согласовал условия личного контракта. Стороны собираюстся завершить сделку в ближайшее время.

Веа провел в минувшем сезоне за "Лилль" 32 матча и отличился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 14 миллионов евро.