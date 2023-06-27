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Ювентус покупает вингера сборной США с 0 голов в прошлом сезоне. Трансфер обойдется в 12 миллионов евро

Италия
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Не лучший сезон в карьере

Ювентус покупает вингера сборной США с 0 голов в прошлом сезоне. Трансфер обойдется в 12 миллионов евро

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

"Ювентус" договорился с "Лиллем" о трансфере Тимоти Веа. За нападающего придется отдать 12 миллионов евро.

Сообщается, что нападающий уже согласовал условия личного контракта. Стороны собираюстся завершить сделку в ближайшее время.

Веа провел в минувшем сезоне за "Лилль" 32 матча и отличился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 14 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Тимоти Веа Лилль
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Источник:
goal.com

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