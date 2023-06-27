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Ювентус покупает вингера сборной США с 0 голов в прошлом сезоне. Трансфер обойдется в 12 миллионов евро
Не лучший сезон в карьере
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
"Ювентус" договорился с "Лиллем" о трансфере Тимоти Веа. За нападающего придется отдать 12 миллионов евро.
Сообщается, что нападающий уже согласовал условия личного контракта. Стороны собираюстся завершить сделку в ближайшее время.
Веа провел в минувшем сезоне за "Лилль" 32 матча и отличился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 14 миллионов евро.
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Источник:goal.com
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