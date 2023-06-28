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Ювентус готов продать Погба. Рассмотрят все предложения
Травмы и отстранение от еврокубков играют роль
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" рассмторит предложения по Полю Погба. Его физическое состояние, а также необходимость сокращать зарплатную ведомость делают француза кандидатом на продажу.
Поль собирается вернуться к тренировкам на 10 дней раньше чем остальные. Так полузащитник хочет как можно скорее набрать форму после травматичного сезона.
Напомним, что Погба вышел на поле в прошлом сезоне за "Ювентус" всего 10 раз. В среднем он проводил на поле по 16 минут. Так Поль пропустил из-за травм почти целый год.
Погба упал в цене и полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Контаркт с ним рассчитан до лета 2026-го.
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