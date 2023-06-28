Ювентус готов продать Погба. Рассмотрят все предложения

"Ювентус" рассмторит предложения по Полю Погба. Его физическое состояние, а также необходимость сокращать зарплатную ведомость делают француза кандидатом на продажу.

Поль собирается вернуться к тренировкам на 10 дней раньше чем остальные. Так полузащитник хочет как можно скорее набрать форму после травматичного сезона.

Напомним, что Погба вышел на поле в прошлом сезоне за "Ювентус" всего 10 раз. В среднем он проводил на поле по 16 минут. Так Поль пропустил из-за травм почти целый год.

Погба упал в цене и полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Контаркт с ним рассчитан до лета 2026-го.