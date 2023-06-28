  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус готов продать Погба. Рассмотрят все предложения
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус готов продать Погба. Рассмотрят все предложения

Италия
(1 голосов)

Травмы и отстранение от еврокубков играют роль

Ювентус готов продать Погба. Рассмотрят все предложения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" рассмторит предложения по Полю Погба. Его физическое состояние, а также необходимость сокращать зарплатную ведомость делают француза кандидатом на продажу.

Поль собирается вернуться к тренировкам на 10 дней раньше чем остальные. Так полузащитник хочет как можно скорее набрать форму после травматичного сезона.

Напомним, что Погба вышел на поле в прошлом сезоне за "Ювентус" всего 10 раз. В среднем он проводил на поле по 16 минут. Так Поль пропустил из-за травм почти целый год.

Погба упал в цене и полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро. Контаркт с ним рассчитан до лета 2026-го.

По теме
yellow-arrow
Милан оформил переход экс-вратаря Аталанты Спортьелло
yellow-arrow
Тоттенхэм потратил 19 миллионов евро на вратаря Эмполи
yellow-arrow
Пирло вернулся в Италию: бывший главный тренер Ювентуса возглавил Сампдорию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportface.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде