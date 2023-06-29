Милан и Рома присматриваются к Адама Траоре

Португальский суперагент Жорже Мендеш пытается найти новый клуб для экс-вингера “Вулверхэмптона” Адама Траоре.

27-летний фланговый нападающий покидает “вулвз” в качестве свободного агента. Как информирует инсайдер Sky Sport Джанлука Ди Марцио, Мендеш предлагал Траоре топ-клубам Италии и свой интерес к футболисту проявили “Рома” и “Милан”.

Пока оба клуба изучают и другие свои цели, поэтому о контактах с Траоре говорить рано. В прошлом сезоне воспитанник “Ла Масии” принял участие в 34 матчах “Вулвз” в АПЛ, забил два гола и сделал два ассиста.