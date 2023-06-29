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Милан и Рома присматриваются к Адама Траоре
Жорже Мендеш пытается найти новый клуб для экс-вингера Вулвз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский суперагент Жорже Мендеш пытается найти новый клуб для экс-вингера “Вулверхэмптона” Адама Траоре.
27-летний фланговый нападающий покидает “вулвз” в качестве свободного агента. Как информирует инсайдер Sky Sport Джанлука Ди Марцио, Мендеш предлагал Траоре топ-клубам Италии и свой интерес к футболисту проявили “Рома” и “Милан”.
Пока оба клуба изучают и другие свои цели, поэтому о контактах с Траоре говорить рано. В прошлом сезоне воспитанник “Ла Масии” принял участие в 34 матчах “Вулвз” в АПЛ, забил два гола и сделал два ассиста.
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