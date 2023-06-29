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Милан и Рома присматриваются к Адама Траоре

Италия
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Жорже Мендеш пытается найти новый клуб для экс-вингера Вулвз

Милан и Рома присматриваются к Адама Траоре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Португальский суперагент Жорже Мендеш пытается найти новый клуб для экс-вингера “Вулверхэмптона” Адама Траоре.

27-летний фланговый нападающий покидает “вулвз” в качестве свободного агента. Как информирует инсайдер Sky Sport Джанлука Ди Марцио, Мендеш предлагал Траоре топ-клубам Италии и свой интерес к футболисту проявили “Рома” и “Милан”.

Пока оба клуба изучают и другие свои цели, поэтому о контактах с Траоре говорить рано. В прошлом сезоне воспитанник “Ла Масии” принял участие в 34 матчах “Вулвз” в АПЛ, забил два гола и сделал два ассиста.

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В статье: Рома (Рим) Адама Траоре Милан
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Источник:
Roma Press

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